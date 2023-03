Qué hay detrás de Reino Infantil, el imperio argentino en YouTube y el litigio con Ricky Maravilla

Ni Disney, Bizarrap o Shakira. El canal de YouTube de habla hispana más popular es Reino Infantil, más conocido como La Granja de Zenón, un imperio multimillonario de origen argentino que se convirtió en el tercero que más factura en el mundo. Sus videos orientados al público infantil reproducen canciones populares, entre ellas el Gallo y la Pata, el hit con el que Ricky Maravilla saltó a la fama y que, en su versión digital, lo convirtió en el artista argentino con mayor cantidad de reproducciones en esa plataforma.

Fundado en 2011, el proyecto digital del empresario de la música y el entretenimiento Roberto "Kuky" Pumar rompió todos los récords. Hasta la fecha, Reino Infantil facturó 102,2 millones de dólares y se posicionó como el tercer canal con mayor recaudación de YouTube, superando a gigantes como Disney Latino. Además, es el canal en español con mayor cantidad de suscriptores y el número trece en la historia de la red de videos a nivel mundial.

La portada del canal de YouTube El Reino Infantil.

"El contenido para chicos en YouTube está en auge en Sudamérica. Cuatro de los 10 países del continente cuentan con un canal infantil como el que más ingresos genera, sin embargo, ninguno tiene más éxito que el Reino Infantil de Argentina", estimó el portal financiero estadounidense Saving Spot, el encargado de investigar y dar a conocer este dato por primera vez. Asimismo, el medio indicó que a Reino Infantil le sigue -lejos en la tabla- el brasileño Gallina Pintada con 47.5 millones, el segundo que más factura del continente.

Reino Infantil, la apuesta digital de "Kuky" Pumar

Con más de 55,3 millones de suscriptores y miles de millones de reproducciones, la popularidad de la Granja de Zenón no es una novedad. Sus personajes se impregnaron en los hogares del universo hispanoparlante, en sintonía con las canciones pegadizas que no son ajenas a los adultos.

A los 26, Alejo Igoa tiene el canal de YouTube más visto de América Latina

El responsable de este récord es el empresario discográfico Roberto "Kuky" Pumar, creador de la productora Leader Entertainment Group - ex Leader Music-, que desde la década del ochenta impulsó a artistas de la música tropical y la cumbia. De la mano de la plataforma de videos para chicos su escalada al éxito llegó a tal nivel que hasta actores de Hollywood, como Mila Kunis y Ashton Kutcher, quisieron participar en las interpretaciones de las canciones que se volvieron himnos infantiles.

Roberto “Kuky” Pumar, CEO de Leader Entertainment Group y creador del exitoso canal para chicos de YouTube.

Desde que apostó al mundo digital al crear Reino Infantil, en poco más de una década se volvió no solo el canal más exitoso sino que ostenta tener el video del artista argentino con más reproducciones en la historia de YouTube en Argentina: el Gallo y la Pata, de Luis Ricardo Aguirre, mas conocido como Ricky Maravilla. En tanto, el autor del hit "Qué tendrá el petiso" pertenece a la cartera discográfica de Pumar que también incluye artistas del calibre de Leo Mattioli, Gilda, Pocho La Pantera y La Konga.

El gallo y la pata, el tema por el que Ricky Maravilla demandó a Leader Entertainment Group

Con más de 1.600 millones de reproducciones, el primer tema que compuso Ricky Maravilla en su carrera adaptado al formato animado goza de una popularidad inédita. Con este hit, el cantante de música tropical se convirtió en el argentino con mas cantidad de visualizaciones en YouTube, algo casi que impensado contando la popularidad de otros artistas consolidados en la era de la popular plataforma de videos, como Nicki Nicole, María Becerra, L-Gante o Bizarrap.

YouTube: la experiencia del grupo Hecatombe! y los nuevos paradigmas

Más allá del éxito, no todo es color de rosas. Al menos para Ricky Maravilla. En diálogo con PERFIL, el cantante aseguró que Leader Entertainment Group, la productora que tiene sus derechos musicales, "nunca le informó" que utilizarían sus canciones para el proyecto digital, ni mucho menos lo hicieron "partícipe de las multimillonarias ganancias". Al contrario, se enteró de su existencia una vez que sus canciones ya eran un éxito rotundo.

"En 1995 propuse que quería tener un muñequito animado que interactuara con los animalitos. Pero firmé un contrato discográfico, por lo que me están liquidando la regalía discográfica pero no la de los videos", contó. En ese sentido, indicó que se encuentra en un litigio judicial con la empresa creada y dirigida por Roberto Pumar, con quien le une una historia de larga data.

El cantante tropical Ricky Maravilla.

"El primer contrato discográfico lo firmé en el año 1986 cuando su compañía todavía era un garage. (Roberto Pumar) Venía personalmente a mi casa para pedirme temas y grabar discos. Un año Kuky me dijo que estaba a punto de quebrar y me pidió por favor con lágrimas en los ojos: Riky, grabame un disco y no me cobres nada. Lo hicimos y fue un éxito", contó, sin dar más detalle de la desilusión que lo llevó a los tribunales para reclamar por los derechos sobre los populares videos de La Granja de Zenón que utilizan sus éxitos musicales.

No obstante, el cantante tropical de 76 años se mostró optimista de que su música inspire a los mas chicos. Sobre la composición de la popular canción en co-autoría con otros músicos y que lo catapultó a la fama, Aguirre contó que "en ese momento las temáticas de la música tropical de cantar a la palmera, a la playa, al río, al pescador, cosas típicas de centroamérica. Así surgió la idea de casar a un gallo y una pata, era algo innovador".

Con respecto al éxito de sus canciones remasterizadas, aclaró: "Estoy muy contento de haber conquistado 4 generaciones. Mis temas están girando por el mundo, recibo videos de Rusia, de España, de México, EEUU, Australia. Videos de chicos bailando mis temas. Están siendo grabados en portugués, francés y ruso. Estoy feliz".

PERFIL intentó comunicarse con Leader Entertainment Group y allegados de Roberto Kuky Pumar pero no obtuvo respuesta.

CDI/fl