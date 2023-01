El youtuber "Bicibandido" cobró una inusual fama en los últimos días a raíz de la viralización de videos en los que se muestra vandalizando autos, lo que avivó el debate vial entre los ciclistas y los automovilistas. En las imágenes se lo ve "haciendo justicia por manubrio propio", según su propia definición, con el fin de castigar a los conductores por sus infracciones que atentan contra los ciclistas que circulan por las ciclovías porteñas. "Yo quería vivir de youtube, convertirme en influencer", dijo a PERFIL respecto a los motivos que justifican en parte su accionar calificado de violento.

Rayones de autos, escraches, golpes adrede y hasta cadenazos forman parte del prontuario de Cristian, el hombre detrás de los videos que explotaron las redes sociales. Según consta en su canal de YouTube, donde tiene 144 mil suscriptores, Cristian es un influencer del ciclismo. De esto da cuenta también en sus otras redes donde cuenta con gran popularidad, como TikTok, con más de 190 mil seguidores, o Instagram con más de 11 mil.

Sin embargo, se hizo famoso por sus inexplicables ataques a conductores de vehículos automotores en presunta infracción. El indignómetro social estalló rápidamente. El debate por los buenos modales y las infracciones de tránsito por parte de ciclistas, automovilistas, colectiveros y peatones (algo que interpela a cada uno de los ciudadanos a diaria) saltó a la luz y se volvió viral.

Bicibandido: "Yo quería ser youtuber"

Desde que se hizo viral, la vida de Cristian, oriundo del partido bonaerense de Tres de Febrero, dio un giro rotundo.

Desfiló por los medios para defender su postura y señalar que "está arrependido" por la violencia denostada en sus videos, entre los que figura aquel que más polémica generó en el que el youtuber choca con la rueda delantera de su bicicleta a un auto blanco que está interrumpiendo la ciclovía para ingresar en un estacionamiento. "Disculpá, no te vi. Ponés en peligro la vida de los ciclistas si bloqueas una vía", dijo Bicibandido, irónicamente, a lo que el conductor le contesta: "¿Cómo no me viste? Pero yo te veía desde la otra cuadra".

Los polémicos videos que generaron una catarata de "hate" en su contra, tal como se conocen las campañas de odio en las redes, que escaló a tal nivel que usuarios publicaron los datos personales sensibles de Bicibandido. "Me estoy cuidando, no tengo tanto miedo pero estoy con la guardia alta", aclaró a este medio.

Cristian se defendió diciendo que intentó hacer "un acto de justicia" al publicar la recopilación de esos videos polémicos, que si bien "son viejos", la publicó hace dos meses y en la última semana se viralizaron. Pero también confesó que su accionar un poco tuvo que ver con una maniobra de marketing para cumplir el sueño de ser influencer. Es decir, vio la oportunidad a partir de "un acto de justicia" hacia los ciclistas.

"El quilombo trae vistas. Yo quería vivir de YouTube, ser influencer. Pensando que le estaba haciendo un bien a la sociedad subí el primer video, después el segundo y viendo la reacción de la gente en los comentarios, me junté con otra gente y se fue formando un grupo", relató.

Ciclistas versus automovilistas: el debate por la seguridad vial

"A los ciclistas nos dicen que somos el cáncer del tránsito pero los automovilistas matan en promedio 17 personas por día. Nadie se indigna con eso sino con el espejito. Estoy haciendo lo que no hace el estado", dijo a modo de justificación.

Además, comentó que no tiene nada en contra de tener auto sino que él mismo tiene y hasta con multas "porque se mandó algunas macanas", algo que le echaron en cara los internautas en los cientos de comentarios negativos que recibió. "Mis amigos se dan cuenta que manejo mejor el auto que la bicicleta, que tengo mas empatía con los peatones. Hasta un colectivero me dijo que desde que vio mis videos tiene más cuidado con los ciclistas", señaló.

Con respecto a su inspiración, Cristian citó otros youtubers que no fueron condenados socialmente como le pasó a él. En cambio, se hizo viral por haber tocado una fibra que interpela a cualquier ciudadano común que tiene que enfrentarse en la diaria con infractores de tránsito, de cualquier índole. Automovilistas que no respetan la ciclovía, ciclistas que no respetan a los peatones, peatones que no cruzan la calle correctamente.

Bicibandido

"Observaciones diarias en bicicleta. Las cagadas que se mandan los cochistas y los #AsesinosAlVolante, cosas curiosas, graciosas y todo lo que me puedo encontrar en la calle en bici te lo muestro", anuncia en la descripción de su canal de YouTube el influencer del ciclismo, junto al hashtag #BicicletasIndisciplinadas.

Sin embargo, las imágenes que él mismo registró con una cámara que lleva en el vientre y luego publicó lo muestran recorriendo diferentes ciclovías porteñas. Ante la presencia de peatones, motos y automotores en infracción, como aquellos estacionados en la bicisenda (incluidos los del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según él mismo denunció), los embiste o los increpa echándoles en cara las infracciones.