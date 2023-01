Un hombre que esperaba dentro de su auto para que cambien las luces de un semáforo en una calle central de la ciudad de Mendoza, fue atacado salvajemente por un limpiavidrios cuando se negó a que le repasara su parabrisas. Producto de la agresión, la víctima sufrió graves lesiones en la zona del ojo derecho, ya que llevaba lentes cuyos cristales se le incrustaron y también tuvo una fractura en el pómulo.

“No necesito que limpies el vidrio”, relató que le dijo Hernán Clut a su agresor. El hombre, que tiene 46 años y es dueño de una empresa de ingeniería eléctrica, iba en su camioneta Ford Ranger cuando fue abordado en el cruce de la calle Buenos Aires y la "costanera" avenida Gobernador Ricardo Videla, en la capital provincial.

“Se puso pesado y me pedía plata y le dije otra vez que no quería que me limpiara. Se metió por la ventanilla. Entonces agarró su palo y me clavó la punta, con toda la fuerza, en el lente”, precisó acerca del ataque Hernán en una entrevista con el canal loca El Nueve. Además, comentó que no sabe cuántas veces le pegó el sujeto, ya que después de los primeros golpes quedó inconsciente.

En referencia a las secuelas derivadas del ataque, Clut tuvo que ser operado de su ojo para extraerle los cristales que quedaron alojados cuando el palo del secador le atravesó el vidrio de sus anteojos de sol. Además, fue sometido quirúrgicamente por hundimiento de pómulo, fractura de pómulo y maxilar.

“Tuve que ir a la guardia con un cuadro bastante comprometido. Me retiraron todos los vidrios y se dieron cuenta de que estoy todo fracturado en esa zona”, añadió en el reportaje, donde explicó que los médicos le indicaron que tendrá secuelas de por vida.

El "limpiavidrios" fue detenido

El atacante fue identificado como Marcelo Juan "Murdoc" Araya, un hombre de 31 años que ya había sido condenado en 2014 por los delitos de portación ilegal de arma de fuego, intento de homicidio y robo agravado. Tras estar en prisión, recuperó su libertad en 2019.

Tras golpear y dejar herido a Clut, escapó pero fue atrapado a tres cuadras por testigos que presenciaron el hecho. Debió ser internado después de que las personas lo golpearon violentamente.

Araya fue imputado por la fiscal de Homicidios, Dra. Claudia Ríos, por el delito de lesiones graves y ya está en el penal provincial por ser reincidente.

FP