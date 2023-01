General Villegas: brutal golpiza a un joven a la salida de una fiesta

Mientras se desarrolla en Dolores el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, un caso similar volvió a ocurrir en la localidad de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Allí se viralizó un video en el que se puede ver a un joven siendo golpeado hasta quedar inconsciente, al mismo tiempo que el grupo impedía que la víctima recibiera ayuda.

La brutal golpiza tuvo lugar en la madrugada del domingo a la salida de una fiesta en dicha localidad y fue registrada por testigos que grabaron la secuencia. Así quedó capturado el momento en el que los agresores continuaban pegándole al joven a pesar de que este permanecía en el piso, sin dar respuesta y sin posibilidad de defenderse.

Advertencia: las imágenes son impactantes y pueden herir su sensibilidad

En la breve grabación del hecho, se puede ver cómo la víctima, identificada como Lucas Sánchez, se encontraba en el suelo, mientras otro joven de pantalón blanco le daba golpes de puño en la cabeza y arrastrándolo para luego pegarle patadas al costado del cuerpo.

Asimismo, en las imágenes se nota que Sánchez no logra defenderse en ningún momento, como tampoco prestó resistencia, y se puede ver el momento en el que otro joven intenta defenderlo pero es interceptado por los acompañantes del agresor.

En consecuencia, según relataron los padres de la víctima en diálogo con el medio Distrito Interior, el joven sufrió traumatismo de cráneo y presenta un hematoma en la cabeza, por lo que permanece internado en terapia intensiva ya que "hay muchas posibilidades de complicaciones". No obstante, optó por no denunciar lo sucedido.

Según informaron fuentes policiales del lugar, dos personas de 20 años habrían sido detenidas por "desorden en la vía pública". Sin embargo, no estarían vinculadas a la agresión que se viralizó en redes sociales.

En este sentido, la familia del joven agredido cuestionó el hecho de no poder realizar la denuncia del ataque dado que su hijo es mayor de edad. "Es desgarrador ver cómo golpean a mi hijo. Sin palabras", expresó su madre.

Cabe mencionar que tras lo sucedido un joven identificado como Matías Rodríguez reconoció ser el autor de la agresión y se mostró arrepentido por su accionar. Al respecto, explicó que el conflicto inició por una pelea en el interior de la fiesta donde habían agredido a uno de sus amigos que luego fue retirado por un seguridad.

Publicación del padre de la víctima denunciando el hecho y la explicación de parte de la empresa organizadora de la fiesta.

De esta forma, Rodríguez relató que acompañó a su amigo y juntos esperaron afuera a quienes lo habían agredido, momento en el que identificó al joven y comenzó a pegarle sin medir las consecuencias.

"No se que me pasó, no pude contenerme", señaló y sostuvo: "Me excedí, no le tendría que haber pegado así, no me pude controlar y estoy arrepentido". A su vez, destacó que en ningún momento se fue del lugar y aguardó al lado del joven hasta que este reaccionó y llegó la policía.

Por su parte, la organización de la fiesta donde tuvo lugar el hecho compartió un mensaje al respecto vía redes sociales: "Lamentamos lo sucedido esta madrugada en General Villegas, más allá de que no haya sido en nuestras instalaciones, repudiamos totalmente lo sucedido y nos ponemos totalmente a disposición de la familia en lo que necesiten".

