Una joven cantautora denunció en sus redes sociales que la policía de la Ciudad de Buenos Aires le impidió cantar en la zona de Puerto Madero. Mientras daba un show en la calle a la gorra, los oficiales le prohibieron continuar con el repertorio.

En el video que publicó la joven, Denise Romano, se ve cómo tres oficiales se acercan al lugar donde ella canta acompañada de su guitarra, y la música se interrumpe.

Si bien hubo enojo y protestas por parte de quienes presenciaban el show callejero, los oficiales insistieron. “Yo estoy haciendo mi trabajo”, se escucha decir a uno de ellos ante los reclamos de que solo por ese motivo había tres policías y un patrullero en el lugar.

La joven se quejó del accionar de la policía de la Ciudad en sus redes sociales.

En sus redes sociales, este lunes Denise explicó su situación: “Estoy produciendo mi carrera con lo que junto en la calle, grabo mis canciones, video clips y me doy a conocer”.

Y sumó: “Tengo la certeza de que voy a representar a mi país dentro de poco, apuesten a sus sueños, aunque se ponga difícil”.

Su manifestación contra el autotune que fue viral

Meses atrás, la cantautora se viralizó cuando se mostró desnuda en plena calle Florida del microcentro porteño, para manifestarse en contra del autotune y los criterios de la industria musical actual.

"Esto es un problema en un sistema donde lo que vale son los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda. No vale el talento, no valen los años de dedicación, no vale la honestidad ni los mensajes profundos evidentemente", reclamó la joven al respecto de lo difícil que resulta abrirse camino en la industria de la música.

Protesta en contra del autotune: se desnudó en el medio de la calle Florida

A modo de protesta en contra de esta situación y del uso del autotune, un programa que mejora la voz de los cantantes al mismo tiempo que "oculta" errores e inexactitudes vocales, es que Romano decidió desnudarse en calle Florida y realizar un acto de manifestación con su guitarra.

"Me lo han dicho en la cara 'no lo vemos vendible', 'ya no desarrollamos artistas'", señaló la cantante y agregó: "Están perdiendo sensibilidad, porque al fin y al cabo lo que importan son los números", reclamó.

Asimismo, Romano dejó en claro que su mensaje no es en contra de ningún género musical en particular, sino en contra de la industria que se centra en "los números, las reproducciones y los seguidores".

AG CP