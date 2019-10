Video | ¿Te pueden detener por filmar procedimientos policiales en la vía pública?

por Julian D'Imperio

"Me bajaron del tren y le pidieron a la Policía llevarme detenido por estar filmando, no estaba haciendo nada", contó a PERFIL un hombre que prefirió guardar su identidad. En el video, se vio como un guarda de la línea ferroviaria San Martín, en la estación José C. Paz, amenazó el sábado pasado con "romperle los huesos" al pasajero que sólo grababa a la Policía Federal a unos 15 metros de distancia, mientras detenían a un sujeto que, según dijeron a este medio desde la fuerza de seguridad, estaba en estado de ebriedad.

"No se puede filmar, es un delito federal, artículo 20", dijo el guarda, al tiempo que le ordenó bajarse del tren y llamó a los oficiales para detenerlo. "Me bajaron pero no me llevaron detenido. Después fui a presentar la queja en la estación y no me dejaron hacerlo", agregó. PERFIL consultó a un magistrado federal, abogados y fuentes de agencias de control de violencia institucional y todos coincidieron en que grabar a la policía deteniendo a alguien "no es un ningún delito" mientras la persona que graba no entorpezca el procedimiento. También informaron que "no existe ningún artículo 20 que diga que es un delito federal filmar el accionar de funcionarios públicos".

El episodio se dio en medio de un contexto particular. En las últimas semanas, se formalizó el "control poblacional" que permite a la Policía pedir el Documento Nacional de Identidad a los pasajeros del sistema ferroviario. No obstante, organismos de Derechos Humanos y agencias de control de violencia institucional advirtieron a este portal que ese tipo de controles ya habían aumentado en la calle exponencialmente los últimos años por una presunta "bajada política" de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Desde la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) explicaron a este medio que para que una fuerza de seguridad se lleve detenido a un ciudadano, un juez o una fiscalía de turno deben autorizar el accionar. Los agentes se comunican por teléfono, explican la situación y el magistrado autoriza o no la detención.

En segundo lugar, los agentes policiales tienen la obligación de notificar al ciudadano de por qué lo está deteniendo, es decir que le explique qué delito cometió y, a su vez, de mostrar su identificación.

En la misma línea, el ciudadano tiene el derecho a que le notifiquen los derechos y garantías que le asisten en el momento de la detención: esto implica llamar a un familiar o abogado.

Por último, el oficial está obligado a buscar un testigo de todo el procedimiento policial. Ese testigo deberá estar al tanto del motivo de la detención y dejar sus datos para que luego. si la Justicia lo requiere o si el ciudadano detenido denuncia algún acto irregular en el procedimiento, dar su testimonio.

Cómo operan las fuerzas de Seguridad luego de pedir DNI en trenes

Desde una Defensoría de la Ciudad, explicaron a PERFIL que "muchas veces piden al testigo después de realizar la mayoría del proceso, como revisar la mochila del detenido", por eso se debe exigir que el testigo esté presente en todo momento. "De la misma manera que el testigo ayuda a controlar el trato del policía con el detenido", agregaron desde otra agencia de control de violencia institucional.

La coartada. Fuentes judiciales detallaron a este portal cómo en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad justifican una detención mediante la "resistencia a la autoridad". "En muchos casos, se aprovechan de los más vulnerables o de que son pocos los que conocen sus derechos y detienen a alguien sin tener un motivo de sospecha, pero apelando a que el sujeto en cuestión se resistió ante los agentes". "Por eso es primordial exigir que se respeten todos los derechos mencionados, para evitar el abuso", explicaron. Y también es central no agredir a los agentes ni verbal ni físicamente.

Precauciones al filmar. "Hay muchos videos en donde se ve que la filmación incomoda al policía, pero es legal y es una forma de garantizar que se preserven los derechos individuales", precisó un juez. No obstante, si el video va a ser viralizado, fuentes policiales advirtieron: "Hay que asegurarse de no exponer la identidad de la persona que está siendo detenida porque se puede estar invadiendo el derecho de la otra persona. Una opción es blurear (tapar) la cara de la persona". Si eventualmente el video es prueba para demostrar un abuso de autoridad, la versión orginal (sin blurear) podrá ser aportada a las autoridades o a la persona afectada para que decida qué hacer con el material que lo involcura.

