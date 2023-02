YouTube: la experiencia del grupo Hecatombe! y los nuevos paradigmas

El pasado 14 de febrero la plataforma estadounidense dedicada a compartir contenidos audiovisuales festejó sus 18 años de vida.

Muy lejos de aquel video inicial en el que Jawed Karim, uno de sus creadores, le hablaba tímidamente a la cámara desde un zoológico, la carrera de la compañía fue meteórica: a los 12 meses ya tenía 7.000 millones de reproducciones en un día y, un año más tarde, era adquirida por otro gigante de la industria: Google, que la compró por 1.650 millones de dólares en acciones.

El cambio de un paradigma. Sin lugar a dudas, Youtube marcó un antes y un después en la manera de consumir contenidos audiovisuales, con una larga lista de creadores subiendo materiales desde todos los rincones del planeta –que hoy se estiman en más de 50 millones– y generando miles de millones de reproducciones.

Por caso, un grupo de artistas cordobeses que en su momento fueron considerados los youtubers más famosos del ámbito local y que en la actualidad suman más de dos millones de suscriptores en su canal de YouTube, empezó en 2012 a generar contenidos para esta plataforma.

La experiencia Hecatombe! En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Teo Ciampagna (‘Hipólito, 1935’ y Productora ‘Bueno Dale’), director y productor del grupo Hecatombe! durante siete años, relató cómo fue la experiencia de la compañía en YouTube. “Hecatombe! empezó a subir contenidos en 2012. Al principio no tenían mucha noción del fenómeno, pero cuando empezaron a hacer las giras teatrales se dieron cuenta de que los numeritos que ellos veían en las visualizaciones eran personas reales. Entonces empezamos a profesionalizar las áreas de trabajo: teníamos director de fotografía, de vestuario, sonido, maquillaje; todas las áreas de la cinematografía aplicadas a videos para Youtube”, rememora Ciampagna.

Por ese entonces, Hecatombe! se alió con dos grandes referentes latinoamericanos que crecieron en paralelo: Enchufe TV, en Ecuador, y Porta dos Fundos, en Brasil. “Eran dos canales de Youtube con el mismo estilo que el nuestro: grupos de actores que se involucraron con un equipo de producción y generaron contenidos de alta calidad cinematográfica. Hicimos varias cosas con ellos y aprendimos mucho también”, recuerda.

Y el crecimiento fue sostenido: aumentaron la producción de contenidos, pasaron de un video mensual durante sus primeros años a realizar dos videos por semana e incluso más. “Entramos en una cadena de producción que nos mantenía activos en las redes, era todo muy nuevo en ese momento; hoy se sacan videos en TikTok todo el tiempo pero en ese momento no era tan así”.

No todo lo que brilla... Sin embargo, la plataforma no le devolvía a los productores lo que estos producían con tanto esfuerzo. “Debido a que para el espectador el consumo es gratis, Hecatombe! se convirtió en un producto para Youtube. La plataforma generaba muchos ingresos no solo con nosotros, sino con todos los creadores de

contenidos, pero a la hora de compartir las ganancias no era tan equitativo. En la etapa de Hecatombe! nunca el principal ingreso fue de Youtube. En esa época, el porcentaje de la pauta publicitaria eran centavos de dólar porque no era común que las empresas pusieran pauta, al menos en Argentina. Hoy tampoco te conviene porque el porcentaje que paga es mínimo.

En este sentido, Ciampagna señala que Youtube bajó su popularidad y que las audiencias se corrieron hacia nuevos modelos como los de Instagram o TikTok. “TikTok empezó a ser una plataforma con un gran caudal de gente y las nuevas generaciones empezaron a consumir menos YouTube y más TikTok”.

De lo horizontal a lo vertical. Pero no solo hubo un corrimiento hacia nuevas plataformas sino que empezaron a modificarse también los formatos de consumo, a tal punto, según explica Ciampagna, que hoy el contenido vertical se está comiendo al horizontal. “Youtube históricamente tuvo contenido horizontal, es decir, apaisado como en el cine. Pero poco a poco el formato se ha ido verticalizando. Y ese formato se empezó a comer a la audiencia. Entonces se empezó a filmar en vertical, a dejar de filmar con cámaras profesionales y a filmar con los celulares, que ya tenían la calidad necesaria”.

Por lógica, surgieron más creadores y ese mundo también se amplió. En respuesta a esto, Youtube lanzó sus ‘Shorts’, su propio formato vertical. Pero, aunque hoy YouTube sigue siendo líder, empezaron a surgir reacciones debido a la falta de generosidad de la plataforma para con sus creadores. Tal es el caso de la aparición en escena de DTube, basada en la web 3.0. “En Youtube cuando cargás un video pasa a ser de ellos pero con DTube se descentraliza: cuando subís un video, la propiedad digital sigue siendo tuya”, explica el productor de contenidos.

En este sentido apunta contra Youtube y sus insistentes cambios de algoritmos: “YouTube te cambia el algoritmo muy seguido, lo que hace que aún con millones de seguidores tengas dos o tres mil vistas. ¿Por qué? Porque hay menos gente en la plataforma pero además porque te van cambiando las reglas de juego y los creadores se frustran. Para monetizar tenías que tener 10 millones de visualizaciones y cargar más de mil horas de contenidos, imaginate el trabajo de un creador para empezar a monetizar. Por eso YouTube va a dejar de ser el rey. Y hoy se puede decir que Tik Tok tiene toda la atención del espectador”.

En cuanto a Hecatombe!, siempre tuvo la mirada puesta en generar contenidos de manera entretenida para llegar al máximo de espectadores. “Si la gente te deja de consumir, empezás a buscar otras alternativas. Y desde que el grupo se fue a Baires empezó a ir más por el lado de formatos verticales y a trabajar con una plataforma que se llama KWAI, que vino a competirle a TikTok y que paga por contenido casi de manera directa, aunque tampoco es tan consumida en Latinoamérica”.

Muerto el rey, ¡viva el rey! Sin embargo, en la era de la tecnología todo sucede a pasos acelerados y nuevas plataformas salen al cruce para destronar a este gigante que hoy es la segunda web más visitada del mundo después de Google (su vídeo más visto tiene 12.000 millones de reproducciones).

En efecto, según un informe de la empresa Findasense, que ofrece servicios de marketing, comunicación y transformación digital enfocados al cliente, aparecen en escena plataformas como TikTok, Be Real y Twitch, que pican en punta invitando a los usuarios a consumir contenidos (Ver más abajo).

La empresa, que brinda un exhaustivo informe sobre formatos, algoritmos, temáticas y audiencias de estas plataformas emergentes, arroja cuatro conclusiones centrales: La importancia de lo ‘human-centric’ –plataformas centradas en el ser humano – está más vigente que nunca, es fundamental pensar y desarrollar contenidos a medida para cada plataforma, en el marco de las redes sociales lo ‘real’ cobra cada vez más fuerza. Por último, destaca que hay que mantener la mente abierta para identificar puntos de contacto potenciales.

SIN FILTROS

Be Real, una red en busca de la autenticidad



Lanzada en diciembre de 2019, esta red social insta a sus usuarios a ser más auténticos y es una app que triunfa entre los adolescentes.

Funciona como una suerte de antítesis de Instagram debido a que no se pueden editar o retocar las imágenes que se suben. Se puede subir solo una fotografía al día (el usuario dispone de solo dos minutos para hacerlo), no existen los mensajes privados y se pueden regular los públicos: desde lo que se ve hasta lo que se publica y quién puede comentarlo.



TWITCH

La casa del streaming

Apareció en 2011 y fue adquirida en 2014 por Amazon. Es la plataforma de live streaming más grande del mundo con más de 140 millones de usuarios. Su foco principal es la transmisión en vivo de partidas de videojuegos pero también se encuentran contenidos relacionados con la música, el estilo de vida, los deportes o la gastronomía. "El algoritmo de Twitch recomienda transmisiones a los usuarios a partir de diversos factores, que incluyen el interés que hayan mostrado en transmisiones previas, su nivel de participación en chats, visualización de transmisiones completas y etiquetas de clasificación”, detalla Findasense.



MULTIGENERACIONAL

TikTok, la tercera más grande

La plataforma china fue lanzada en 2016, para fines de 2021 había superado a Snapchat y Twitter en cantidad de usuarios, convirtiéndose en la tercera red social más grande de todo el mundo. Con un algoritmo que recompensa aquellas publicaciones consistentes y frecuentes, supera los 800 millones de usuarios. Según el estudio de Findasense, un 70% de su audiencia ve noticias y actualidad y un 67% la tiene en cuenta como fuente para tomar decisiones de compra.