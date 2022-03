Viral: una argentina que vive en España tuiteó 16 tips contra la inseguridad y desató la polémica

Una argentina que vive en España utilizó su cuenta de Twitter para enumerar 16 comportamientos que desde su perspectiva se tienen en este país contra la inseguridad. Ante la ola de respuestas que recibió, silenció los comentarios que, entre otras cosas, la acusaban de nunca haber vivido en Argentina.

La usuaria identificada como Lorena García logró recopilar 705 respuestas, 3.105 retuits y 4.285 me Gusta a partir de un extenso hilo donde relató medidas que, desde su punto de vista, se tienen en cuenta en Argentina para esquivar la inseguridad.

"Venga, voy a hacer un hilo de cosas que se hacen en Argentina por seguridad y que de este lado del charco flipan a muchos", anunció antes de desandar 16 tips para evitar robos e incluso discusiones por el tránsito.

"Si usas el coche para ir a trabajar se cambia el recorrido de vuelta a casa y el horario. Si ves alguien cerca de la puerta del parking o garaje no se para, vuelta manzana hasta que se vaya", dice García en uno de sus tweets. "No se discute, no se negocia, no se habla ni se mira al que te está robando", escribe en otro.

"Ningún coche duerme en la calle. Un coche sencillo vale 25 sueldos de un obrero y es un bien muy fácil de robar entero o por piezas", redactó García en su segundo tweet, uno de los que despertó mayores polémicas.

En pocas horas, el hilo llegó al timeline de miles de usuarios que se repartieron entre más recomendaciones y cuestionamientos a la autora del tweet. "Imposible imaginar algo más falso: TODAS las cuadras de Buenos Aires están llenas de autos estacionados toda la noche, algunos de alta gama. En ciertos barrios es muy difícil encontrar lugar para estacionar de noche", criticó un twittero.

"El error está en creer que Argentina es Capital Federal u otras grandes ciudades. Si te vas a 80 km de buenos aires vas a ver que se vive de otra manera. Lo mismo pasa en el interior de cada provincia. Este año visité varias y las casa todas sin rejas por ejemplo", respondió otra usuaria.

Cuáles son los 16 tips de una tuitera argentina sobre inseguridad

1. El 99% de las ventanas de la planta baja tienen rejas¹. El herrero es uno más de la familia. ¹En caso de incendio no hay buen pronóstico.

2. Ningún coche duerme en la calle. Un coche sencillo vale 25 sueldos de un obrero y es un bien muy fácil de robar entero o por piezas

3. Si usas el coche para ir a trabajar se cambia el recorrido de vuelta a casa y el horario. Si ves alguien cerca de la puerta del parking o garaje no se para, vuelta manzana hasta que se vaya.

4. A partir de cierta hora de la noche no se respetan los semáforos. Parar es arriesgarse a robo con violencia.

5. Nunca se lleva bolso y/o mochila a la vista en el asiento del coche. Los motochoros¹ rompen los cristales y huyen en menos de 15 segundos. ¹Conductor y acompañante en moto trucada que actúan con extrema violencia.

6. Las mochilas y bolsos siempre se llevan en la calle hacia adelante. No se pierden de vista en ningún momento.

7. Si vas a retirar una cantidad de dinero importante del banco no se cuenta en ventanilla. Es preferible que el cajero se "equivoque" antes que alguien vea los billetes. Sobre y a correr.

8. En los bancos está prohibido usar los teléfonos móviles para evitar la comunicación con la calle.

9. Los niños no tienen ninguna referencia a su nombre de pila en batas del colegio, mochilas o camisetas. Como mucho hay identificadores con velcro que se retiran al salir del aula. El tráfico de menores para prostitución, adopción ilegal y órganos no cesa.

10. Si tienes un accidente de tráfico mides las palabras y evitas insultar al otro conductor. Es muy frecuente la portación de armas por lo que un piñazo puede acabar en velatorio.

11. Nunca entras en un túnel al que no veas la salida. Años me llevó fiarme de los cruces subterráneos en España.

12. Llevas algo de dinero muy a mano por si te asaltan en la calle. Si el ladrón es novato se pone nervioso y puede disparar si te demoras.

13. No se discute, no se negocia, no se habla ni se mira al que te está robando.

14. En las vías de entrada a las grandes ciudades no se frena el coche por ninguna circunstancia ajena al volumen del tráfico. Ni golpes, ni piedras, ni personas tiradas en los laterales.

15. Nunca abres la puerta de tu casa a una persona que no conozcas. Sin excepción. Tampoco abres si comienza a entrar por debajo agua o algún otro líquido.

16. Si ves movimientos raros en la casa de un vecino llamas a la policía. Es preferible que sea un malentendido a que tu vecino vuelva de comprar y se hayan llevado hasta los sanitarios.

GI/fl