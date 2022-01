Habló el hombre del “rejazo” a los motochorros: "Acá no nos cuida nadie"

Un video registró el momento en que un comerciante, al que le dicen Fito, detiene a dos motochorros tirándoles una reja y logra frenar a dos motochorros en pleno acto criminal. El hombre contó que reaccionó por instinto porque allí, en san Vicente, “no nos cuida nadie”.

Esto ocurrió en San Vicente donde Fito tiene un negocio que no se anima a abrir por miedo a las represalias. “Le tiré a la rueda para desestabilizarlo, no era para que pase nada más grave”, aclaró el comerciante a Telenoche.

Lo que ocurrió es que Fito estaba por abrir su local y vio a estos ladrones entonces reaccionó tirando lo que estaba a su alcance. “Si no tenía la reja le iba a pegar una patada a la moto”, explicó.

“Cuando veo el video me da impotencia. Uno después mide las consecuencias de lo que puede pasar, podría haber pasado otra cosa más grave, pero si no nos ayudamos nosotros no nos ayuda nadie, la policía más de lo que hace no puede hacer”, agregó.

“Yo estoy todo el día en el negocio, mi señora también, hoy ya no quería abrir, porque uno no sabe lo que puede pasar”, lamentó.

Qué fue lo que ocurrió

El caso ocurrió este martes a las 13.05, según el registro que figura en las cámaras de seguridad de la cuadra. Dos delincuentes robaron una moto después de aprovechar el descuido de un empleado de una pollería ubicada a una cuadra y media, que había dejado su rodado encendido en la puerta porque estaba a punto de salir a entregar un pedido.

Los autores se subieron y salieron a toda velocidad por la avenida San Martín. La víctima salió a correrlos y comenzó a gritar para que alguien intentara frenarlos. Junto a los motochorros circulaba un chico que también hace delivery y que iba a la par. Antes de llegar al cruce con la calle Artigas, los ladrones rodaron por el piso cuando Fito les tiró la reja de su local.

