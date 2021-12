El impactante video de un ataque motochorro en tiempo real: "¡Frená o te mato!"

"Por favor llevate la moto pero dejame el celular que tengo cosas importantes", suplica Alejandro, en medio del ataque motochorro que sufrió este domingo 12 de diciembre pasado a las 19.30 en la localidad de Villa Bosch, en el partido bonaerense de Tres Febrero.

La víctima, que llevaba una cámara encendida en el casco de su moto, circulaba con una amiga cuando dos sujetos se les cruzaron en el camino. La grabación dura poco más de un minuto y muestra la secuencia completa: desde el momento en el que los delincuentes logran interceptar la moto hasta que deciden escapar.

El motochorro que viste una remera naranja toca el puño de la manopla izquierda de la motocicleta que maneja la víctima y segundos después baja decidido a todo: "¡Frená o te mato!", grita simulando llevar un arma en la cintura que nunca mostrará.

El conductor y su acompañante no ofrecen resistencia, pero el delincuente se muestra agresivo e intimidante. "¡Pará, loco!", implora Alejandro, en medio del robo.

"Dejame el baúl, lo único que te pido", pide primero y enseguida le ofrece las llaves de su moto: "Por favor llevate la moto. Agarrá las llaves hermano por favor, pero dejame el celular que tengo cosas de datos importantes", ruega.

El delincuente no acepta el pedido e intenta despojarlo de todas sus pertenencias hasta que en un momento parece advertir que está siendo filmado y decide escapar.

El testimonio de la víctima

“Repasé el video hacia atrás, para ver si me habían cruzado antes o me venían siguiendo. Y no. Vi que venían por la calle en la que yo justo doblé y ahí nos agarraron. Fue al voleo”, contó Alejandro, en declaraciones al diario Clarín.

Sobre el ataque aseguró se metió "en una zona que no conocía" y "ese fue el error". "Vino la policía pero me dijo que no valía la pena hacer la denuncia por el robo de las llaves, pero se llevaron el video y me dijeron que iban a investigar”, agregó.

