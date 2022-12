Ignacio Vera Brito, el tiktoker chileno que se viralizó por proponer cambiar la estabilidad económica por la Copa del Mundo

Ignacio Vera Brito es oriundo de Temuco, a 700 kms de Santiago de Chile, y se viralizó recientemente por un divertido video en el que, de manera histriónica, afirma que cambiaría la estabilidad macroeconómica de su país por un título mundial. Mirá y leé la entrevista que dio para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Más allá de la ironía, ¿usted cambiaría una Copa del Mundo por la situación económica de la Argentina?

Creo que hay dos cosas que explicar aquí. Evidentemente fue una hipérbole. En Chile nos gusta exagerar las cosas. Nos “arrancamos de carros”, como decimos acá. A nadie le gusta tener tanta inflación o ver que cambian los precios de las góndolas todos los días.

Pero eso me lleva también al segundo punto. A este relato que se vendió hacia afuera, pero también hacia adentro de Chile, de que nosotros éramos, como dijo Piñera alguna vez, el oasis de estabilidad macroeconómica en una región históricamente convulsionada.

Perú sería otro oasis macroeconómico. El país que más ha crecido en los últimos veinte años, con inflación nula, riesgo país nulo, y, sin embargo, mire la situación…

Exactamente. En Chile pasó eso también, aunque en menor grado. Eso de que “acá no pasa nada” no va más. Yo tengo 30 años. Mi generación nunca había tenido que preocuparse por la inflación. El IPC era muy bajo, con 3%, 4% o 5% de inflación anual. Ahora estamos peor, 12% o 14% anual, pero son parámetros todavía soportables.

Hoy pasamos su tiktok y me quedó una idea, que la estabilidad macroeconómica no necesariamente es algo para enorgullecerse. Porque si la sociedad no distribuye su riqueza, esta riqueza de los números macroeconómicos. Argentina tiene inflación altísima pero también hospitales públicos, universidad pública gratuita, y una cantidad de ventajas que no tienen otros países de Latinoamérica. Hay que poner en contexto que la macro tiene que estar ordenada, pero no es el único fin que tiene que tener la economía…

Concuerdo plenamente. Por eso, en gran medida, tuvimos un estallido en 2019. Porque pasamos mucho tiempo preocupándonos de las cifras macroeconómicas, de crecer, de generar estabilidad, pero no nos preocupamos por generar oportunidades.

En definitiva tenemos que darnos cuenta de que, evidentemente, tenemos una cierta envidia. Porque los miramos a ustedes, con un montón de problemas, como todo el mundo, pero vemos que tienen, al menos, este bálsamo de estar por una o dos semanas totalmente evadidos, celebrando, reencontrándose con el prójimo.

Nosotros, en cambio, seguimos completamente concentrados en nuestros problemas. Los chilenos somos demasiado autocríticos, muy “quejones”, pero a veces hay que valorar también lo que uno tiene para encontrarle un poquito la vuelta a la vida.

