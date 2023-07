Una jubilada marplatense murió esperando una silla de ruedas: "Gracias por nada, PAMI"

“La pedimos el 11 de enero. Mamá murió el 20 de junio. Llegó hoy. Gracias por nada, PAMI”. Debajo del descargo en twitter publicó una imagen de la silla de ruedas envuelta en una caja. El posteo fue el 6 de julio, es decir 16 días después del fallecimiento de la jubilada y casi seis meses del pedido oficial a PAMI. Quien lo publicó fue Cristina Vañecek, hija de la jubilada fallecida y a quién PAMI responsabiliza.

Aunque se viralizó el 6 de julio, este reclamo comenzó el 11 de enero cuando Cristina Vañecek hizo el pedido formal a PAMI por la silla de ruedas. “Me dijeron que demoraba 45 días, como yo no sabía si eran corridos o hábiles calculé que para fines de marzo o principios de abril tenía que estar”, contó la marplatense.

En diálogo con Telenoche, la hija de la mujer fallecida reconoció que jamás pensó que su catarsis iba a generar el impacto que tuvo -superó el millón de reproducciones- y la solidaridad de la gente ante la situación vivida.

Luego de dos meses sin novedades se acercó a la sucursal de PAMI a consultar por el pedido. E la sucursal le advirtieron que como habían cambiado la plataforma de la página web podía llegar a haber problemas con los pedidos y le aconsejaron que, si a fin de mes la silla no llegaba, volviera a llamar. A partir de abril continuó con los reclamos, aunque siempre sin una respuesta positiva. “Mi mamá cuando estaba bien llamaba. Yo también llamé cuando estaba internada”, expresó Cristina con mucho dolor.

“Quería saber si iba a venir la silla o si tenía que comprar una, evaluaba comprarla cuando cobre el aguinaldo y pensaba en pagar una parte al contado y financiar la otra. Pero no tenía respuestas”, relató Vañecek. “No quería comprarme una silla si a los 10 o 15 días me iba a llegar la otra. Cuando quise comprarla, me dijeron que no había sillas y ahí fue cuando decidí alquilar una silla”, contó Cristina.

Los reclamos se sucedieron hasta que el 20 de junio la madre de Cristina Vañecek falleció. Un mes después recibió la silla de ruedas en su casa. Esto despertó su bronca y lo canalizó con la foto y un posteo en Twitter: “Fue una catarsis, un descargo, un momento de decir, ´ah bueno, llegó tarde´. En el momento en que la pedí recordé que había leído algo similar en redes sociales y rogué para que no me pasé lo mismo, pero a mí también me pasó”.

“Es raro porque sentís dolor, me tocó una silla vacía, la va a usar otra persona. Me dio lástima el hombre que me la trajo porque le dije que mi mamá había muerto. No sabía cómo pedirme perdón y me decía que se moría de vergüenza”, reflexionó la marplatense en diálogo con Telenoche.

El descargo de PAMI

Luego de que se viralice su tuit y que los medios se hagan eco del hecho, PAMI realizó un descargo y acusó a la familia de la jubilada fallecida. Desde la agencia gubernamental denunciaron que mandaron la silla de ruedas y que no había nadie en la casa. Sumado a eso, subrayaron que la afiliada tenía toda la cobertura garantizada.

“En mi casa siempre hubo alguien porque cuando no estoy yo está mi hermano y cuando no está él estaba mi mamá, salvo la vez que estuvo internada. De hecho, nos ocupamos de que en la casa haya alguien porque estábamos esperando la silla”, respondió Cristina Vañecek ante la acusación de PAMI.

Por su parte, la hija de la jubilada fallecida desmintió que su madre haya recibido la cobertura total de los medicamentos: “Mi mamá tenía su cobertura de remedios como cualquier jubilado. Había otras cosas que había que comprar porque PAMI no las cubría al 100%. El PAMI reconoce cinco medicamentos al 100% y después el resto es o al 80 o al 50 o al 60%. Mi mamá estaba usando una crema por úlceras que salían 9000 pesos y cubría el 50%. Yo capaz la compraba en cuotas con una tarjeta de crédito para alivianarme a mí”.

El último adiós

Previo a la catarsis realizada en las redes sociales, Cristina también utilizó Twitter como mensaje de despedida para su madre: "Se me fue. No sé qué se hace con todo esto que tengo adentro. Era una leona, una guerrera, que la peleó hasta el último momento, pero su enorme corazón dijo basta. Hasta pronto, mami, no te das una idea de lo que te estoy extrañando! Gracias por haber sido mi mamá. Te amo!".

