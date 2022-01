Unas 30 dotaciones de bomberos trabajaban en la extinción del fuego en Canning

Durante la mañana de este miércoles 30 dotaciones de bomberos y dos helicópteros hidrantes de la Provincia de Buenos Aires trabajaban para extinguir el fuego que se registra desde este martes en la zona de pastizales de las localidades de Canning y Tristán Suárez, en el partido bonaerense de Ezeiza. Del operativo también participó un camión hidrante, cuya tarea fue la de humedecer los pastizales del campo a fin de evitar su propagación.

Si bien anoche alrededor de las 2 de la madrugada se habían controlado algunos de los focos, esta mañana se reavivó el fuego y volvió a causar preocupación entre los residentes del lugar. El objetivo de los trabajos de las fuerzas de seguridad que se estaban llevando a cabo este mediodía apunta a evitar que el fuego avance hacia zonas residenciales y las rutas 58 y la ruta 16, también conocida como el Camino de las latas. En este sentido, y según pudo averiguar PERFIL, los propios vecinos están mojando el perímetro de algunas viviendas o corrales, al tiempo de tener listos los extintores de fuego.

Hasta el momento, el foco de Canning fue extinguido, pero bomberos siguen trabajando desde ayer al mediodía para contener el fuego que avanza sobre los alrededores de la calle Blas Parera y la Autopista Presidente Perón, en Tristán Suárez.

Como se recordará, los incendios comenzaron este martes al mediodía y se desconoce cuál fue el motivo de propagación del fuego, aunque las temperaturas altas propiciaron su avance, indicaron desde Bomberos de Tristán Suárez.

También informaron que no se registraron heridos, que el fuego no avanzó hacia zonas residenciales y que por el momento no hay peligro de que esto ocurra.

Emergencia ígnea en la Argentina

El Gobierno Nacional declaró la emergencia ígnea en todo el país por el plazo de un año para dar respuesta a la creciente cantidad de incendios masivos en el territorio nacional que constituyen un "preocupante fenómeno" agravado por la ola de calor, la sequía y los vientos intensos.

La medida se adoptó mediante el decreto 6/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se dispuso "la Emergencia Ígnea en todo el territorio de la República Argentina por el plazo de un año", para adoptar "las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos".

"El Gobierno nacional está reconociendo una situación verdaderamente compleja y adversa en materia climática que exige una respuesta muy contundente desde el Estado para disponer de todos los recursos posibles", aseguró el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.

El viceministro de Ambiente sostuvo que "tener disponibilidad de recursos adicionales por la declaración de emergencia ígnea es un elemento muy potente para poder enfrentar una temporada muy compleja". "La declaración de un estado de emergencia supone que todos los recursos disponibles tiene que ir a enfrentar esa situación", señaló.