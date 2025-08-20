UNICEF, ATA, ARPA y ADEPA lanzaron una campaña para frenar la desinformación entre adolescentes

En una iniciativa sin precedentes, representantes de los medios de comunicación argentinos –televisivos, radiales y gráficos– cerraron filas junto a UNICEF para declararle la guerra a la desinformación que afecta a niños y adolescentes. El anuncio, más allá de su loable objetivo, pone sobre la mesa una tensión no dicha: la lucha de los medios tradicionales por reivindicarse como fuentes confiables frente al avance de las plataformas digitales y las redes sociales.

La campaña, impulsada por ATA, ARPA, ADEPA y UNICEF es un intento masivo que busca promover el pensamiento crítico en una generación que consume información a un ritmo vertiginoso. “Vivimos en un mundo donde la desinformación circula sin freno y impacta especialmente a quienes aún desarrollan sus herramientas de pensamiento crítico. No solo confunde: también daña”, advirtió Natalia Calisti, de UNICEF Argentina, durante el lanzamiento.

“Esta campaña es fruto de una alianza única entre la televisión, la radio y los medios gráficos y digitales, unidos con UNICEF, para defender el derecho a la información confiable”, sostuvo Eugenio Sosa Mendoza, presidente de ATA. La iniciativa agrupa a 21 empresas que emiten contenidos audiovisuales en el país, más de 100 empresas privadas de radiodifusión y 180 empresas periodísticas de todo el país.

Datos de la grieta digital

El estudio Kids Online Argentina de UNICEF (mayo 2025) revela la urgencia del problema: mientras un 83% de los jóvenes dice identificar contenidos patrocinados y un 60% confía en discernir si un sitio es confiable, 6 de cada 10 dan por válido el primer resultado de Google, una estadística alarmante que expone su vulnerabilidad. Además, dos tercios de los encuestados reconocieron haberse topado con contenidos peligrosos sobre “formas de adelgazar” o “ganar dinero fácil”. A su vez, desde la campaña recuerdan los fundamentos legales que tornan necesaria la iniciativa: "El derecho de las chicas y los chicos a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño (Art.13)".

Desinformación no es lo mismo que "fake news"

La campaña introduce un matiz interesante: "Desinformación no es lo mismo que noticias falsas (fake news). La desinformación es un fenómeno que abarca diversas formas de transmitir información errónea. Existen las noticias creadas intencionalmente para malinformar, así como otros tipos de contenidos: información descontextualizada, parodias, incoherencia entre imágenes y noticias, publicidad no identificada, entre otros. Estos elementos contribuyen a la desinformación y a las múltiples maneras en las que se puede estar expuestos a información parcial o totalmente falsa. La Fundación Telefónica aporta un manual para combatir la desinformación.

Recomendaciones concretas de la campaña

La campaña, cuyas piezas estarán en rotación durante dos semanas, cuenta con la creatividad de la agencia GUT y la producción fue realizada por LINDATV. Además, UNICEF, ATA, ARPA y ADEPA reunieron una serie de recomendaciones para que las chicas y los chicos no se queden con la primera información que encuentran en Internet:

Es importante no sólo quedarse con el título de una nota, que puede ser exagerado, y leer la nota completa.

Leer más que el primer párrafo, revisar si tiene fuentes confiables, firma y si es un medio de comunicación profesional.

Chequear la fecha.

Verificar la fuente original donde se publicó una información o entrevista.

Revisar las imágenes, videos y audios para chequear si son actuales o si fueron manipulados de alguna forma.

Buscar si la misma información fue publicada en varios medios y que sean confiables.

No compartir ninguna información si sólo confirma un sesgo, positivo o negativo, sin antes chequear si es real o si hay más voces confiables para tener una visión completa.

Prestar especial atención al chequeo de información durante eventos importantes – como elecciones, crisis, grandes eventos – ya que las noticias falsas se multiplican.

No compartir y comentar un contenido si no se está seguro de que sea real.



Cabe señalar que los directivos de los medios no eludieron el debate. Martín Etchevers, presidente de ADEPA, trazó una línea clara entre el periodismo profesional y las plataformas: “A diferencia de las redes sociales, nosotros tenemos editores responsables y somos auditados todos los días”.

En un contexto de crisis de credibilidad y competencia feroz por la audiencia y la pauta publicitaria, la campaña también se lee como una potente estrategia de reposicionamiento del periodismo profesional.

Quiénes participaron del evento de lanzamiento de la campaña

En el evento de lanzamiento estuvieron presentes: María Elena Úbeda, Representante adjunta de UNICEF Argentina; Eugenio Sosa Mendoza, Martín Berrade y Martín Etchevers, Presidentes de ATA, ARPA y ADEPA respectivamente. Asimismo, participaron Matias Detry, Director Ejecutivo de ATA; Andrés D’Alessandro, Director Ejecutivo de ADEPA y Tomás Vio, Presidente de la Comisión de Desarrollo Digital de ADEPA. También se contó con la presencia de miembros del Consejo Directivo y miembros de la Comisión de Comunicación de ATA y ARPA. Finalmente, se hicieron presente Yamila Conti, Directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación (USAL) y Fernando Gorza, Director de la carrera Licenciatura en Periodismo (USAL).

