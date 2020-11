Usurpación en Cariló: allanaron una casa tomada y desalojaron a sus ocupante

Meses después de una denuncia ante la Justicia, las autoridades de Pinamar allanaron y desalojaron una casa en Cariló que había sido usurpada por otras personas con un boleto de compra falso. Al llegar a la propiedad, la familia que la había comprado vio que estaba habitada e incluso que había sido pintada de otro color.

El fiscal Eduardo Elizarraga solicitó el desalojo de la casa, que se concretó 24 horas después tras una orden del juez David Mancinelli, este miércoles 4 de noviembre. No obstante, la familia propietaria del inmueble había recurrido a la justicia seis meses atrás: el mismo fiscal había desestimado la denuncia y les indicó que iniciaran un reclamo por la vía civil.

Los delincuentes, además, no sólo habían usurpado la propiedad sino que tenían entre sus bienes vehículos con los grabados de los vidrios tachados y con patentes mellizas. Así lo relató en sus redes sociales el intendente de Pinamar, Martín Yeza, quien cuestionó al fiscal Elizarraga por haber archivado la causa en primera instancia.

Uno de los vehículos de los usurpadores que tenían patentes "mellizas".

Usurpación y destrozos: qué pasó con una casa de los Kirchner en Río Gallegos

“En Enero y con boleto de compra trucho unas personas usurparon la casa de una flia en Cariló. Llegaron los dueños originales y con total asombro se encontraron con unos delincuentes en su casa. Hicieron la denuncia y el fiscal archivó la causa, les dijo que vayan por la vía civil”, publicó Yeza días atrás.

Asimismo, detalló que “ya solicitaron la suspensión del fiscal Elizarraga, pero vamos a insistir”. “Los vecinos y los ciudadanos de la República Argentina no se merecen estos funcionarios públicos”, planteó.

Tras el desalojo, el jefe comunal volvió a publicar en su cuenta de Twitter sobre lo sucedido y agradeció la difusión del hecho, algo que, consideró, ayudó a que se hiciera justicia. “Qué cambió jurídicamente respecto a hace 6 meses cuando el fiscal de usurpaciones desestimó la causa penal e invitó a la familia a ir "por la vía civil"? Ustedes”. Y agregó: “El mismo fiscal que hace 6 meses desestimó la causa solicitó el desalojo y en 24 horas se logró. Quiero agradecerle a todos ustedes y a los medios de comunicación por ayudarnos a reparar esta injusticia y a luchar contra los delincuentes”.

El mismo fiscal que hace 6 meses desestimó la causa solicitó el desalojo y en 24 horas se logró.

Quiero agradecerle a todos ustedes y a los medios de comunicación por ayudarnos a reparar esta injusticia y a luchar contra los delincuentes. pic.twitter.com/CQ2SsVOPmn — Martín Yeza (@martinyeza) November 4, 2020

Martín Yeza sostuvo en diálogo con LN+ que aún no tienen certeza de a qué se dedican los ocupantes de la casa, y que la familia no quería exponerse "porque no sabían a qué se estaban enfrentando".

"La familia lo único que quería hacer era venir a su casa. Esta situación de exponerse, de que vean su cara... No sabés a quién te estás enfrentando, sabés que es una gente que está acá, usurpando", dijo Yeza. "Habrá que ver cuál es la relación con el fiscal que archivó tan rápidamente la causa. No se sabe muy bien a qué se dedica esta gente, para la familia es una situación delicada", aclaró.

En tanto, según informó El Canciller en la tarde de este miércoles, uno de los ocupantes de la propiedad sería Mauricio Ríos, presunto testaferro de Rudy Ulloa, empresario y ex chofer de Néstor Kirchner.

AG / CP / DS