Vilma, la cabra fanática de la Scaloneta que salva vidas

Vilma es una cabra argentina de Neuquén que se volvió viral en redes sociales por sus divertidos videos, por ser fan de Lionel Messi y de la Selección argentina y por ayudar a personas con depresión.

La rumiante sobrevivió a un matadero y ahora vive con Camila Nacif, su humana, a quien conoció luego de que su hermana menor, Xiomara, fuera a un campamento donde había cabra y, tras enamorarse de dichos animales, le pidiera una de regalo a su papá para su cumpleaños número 18.

"Mi papá la consiente en todo, así que le cumplió el deseo", explicó la joven en diálogo con Todo Noticias (TN) y contó que buscaron al animal por varios lugares pero "solo vendían cabras para hacer asado", ya carneadas, hasta que dieron con un matadero que aceptó venderles una cabra. "Mi papá les dijo que se la llevaba viva", reveló.

Así fue como Vilma, una cabra sin cuernos por una cuestión genética, se unió a la familia hace un poco más de dos años y obtuvo su nombre a partir de la esposa de Pedro Picapiedra en el histórico dibujo animado.

"Lloraba todo el tiempo cuando llegó a casa. Llamamos al hombre que la vendió, pero la solución que nos dio fue comprar otra", recordó su dueña en relación al período de adaptación de la cabra al hogar, momento en el que su hermana "perdió la paciencia".

Ante el difícil escenario, Camila fue quien acompañó a Vilma todas las noches hasta que logró adaptarse: "Vilma me adoptó como su mamá. Yo me quedaba estudiando junto a ella hasta las 6 de la mañana y mis papás la cuidaban cuando me iba a dormir".

"Nunca imaginé que una chiva me iba a generar tanto amor", expresó la joven que debió capacitarse especialmente para poder brindarle la mejor atención posible a la cabra, quien cuenta con una dieta especial y realiza periódicamente visitas de control en la veterinaria.

Posteriormente, en febrero de 2021, Camila subió a TikTok un video de su cabra titulado "Vilma, la cabra argentina", el cual la convirtió en una estrella de las redes sociales e incluso la llevó a aparecer en medios locales, nacionales e internacionales.

Vilma y su talento para salvar vidas

Tras volverse famosa en las redes, Camila descubrió que los videos de Vilma tenían un propósito más allá de las risas, ya que había comenzado a recibir mensajes de personas con discapacidades, con depresión y/o con ansiedad que le agradecían por el contenido que compartía.

"Una vez, me escribió alguien que quería suicidarse. Me dijo que no se mató porque se durmió viendo los videos de Vilma", reveló la joven y ese fue el puntapié para que la cabra comenzara a recibir visitas de niños con autismo y personas con depresión o algún tipo de discapacidad.

Hasta el momento, Vilma ha recibido visitas desde Venezuela y de varias partes del país gracias a turistas que viajan a Bariloche y pasan por Neuquén. Así la rumiante se convirtió en un referente de la capital provincial.

"Es una cabra feliz", concluyó su dueña y destacó la buena relación que el animal tiene tanto con otros animales como con los humanos, especialmente los niños, y la calma y alegría que da su presencia.

