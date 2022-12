Autoridades gubernamentales de Bolivia junto a personal de la aerolínea BOA debieron movilizarse y desplegar un megaoperativo para encontrar a "Tito", un gato que se extravió el pasado 8 de diciembre durante un vuelo de dicha aerolínea.

"Esperando mi equipaje casi me muero al recibir el canil de mi gato vacío y sin ninguna referencia de él", lamentó su dueña, Andrea Iturre, en la denuncia pública que realizó a través de sus redes sociales. "Ya son más de 24hs en las que yo sola tuve que moverme para tener algo de información. No recibí ni una sola llamada de BOA", agregó.

Según relató Iturre, el calvario comenzó cuando debió tomar un vuelvo desde la localidad de Tarija hasta Santa Cruz y no le permitieron llevar al animal con ella en la cabina. "Me lo denegaron alegando que el canil que tenía no estaba autorizado para la cabina y así me presionaron para que vaya a la bodega", detalló.

Todo continuó de mal en peor cuando el vuelo se retrasó más de dos horas, en las cuales la mujer le suplicó al personal del avión que le permitieran viajar con su gato en la cabina dado que ya llevaban mucho tiempo de espera y el animal se encontraba sedado, a lo que "le decían que en 20 minutos salían, que tenga paciencia".

Finalmente el vuelo salió, aunque la situación se tornó aún más desesperante cuando la mujer arribó a Santa Cruz y notó que su mascota no había llegado. "Después de unos minutos apareció un agente de BOA a decirme que lo extraviaron en Tarija (punto de partida) y ni siquiera se dignaron a decírmelo antes de volar. Me enteré estando en Santa Cruz, muchas horas después".

"No existe compensación ni disculpas suficientes para resarcir el daño de perder a mi gatito que es parte de mi familia", lamentó Iturre junto a fotos de su mascota, un gato, macho, castrado, de color blanco y negro, y agregó: "Por favor amigos, ayúdenme compartiendo para que así BOA se haga responsable y me ayuden a encontrar a Tito y que esto no vuelva a pasar con otro animalito".

Actualmente, autoridades del Gobierno se involucraron en el caso. En este sentido, el director a nivel técnico de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Juan Manuel Chavarría, afirmó que se investigará si la aerolínea BOA omitió protocolos para el transporte de mascotas.

"De probarse algún tipo de incumplimiento podría surgir una sanción que ascendería a alrededor de 72.000 bolivianos", remarcó, monto que equivaldría a unos 10.345 dólares al cambio.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte se pronunció con respecto a lo sucedido y señaló que su máxima autoridad, el ministro Edgar Montaño, le ordenó a todas las instituciones involucradas "hallar al gatito Tito".

Qué dijo la aerolínea sobre la desaparición de Tito

Luego de que el caso de Tito se volviera viral a través de las redes sociales, a raíz de la denuncia pública de su dueña, la compañía aérea lanzó un comunicado en el que aseguraron que "están trabajando de forma continua" para resolverlo y mantener al tanto a la familia del animal.

"En relación al caso de Tito, la mascota que salió de su contenedor especial ante el vuelo de Tarija-Santa Cruz, Boliviana de Aviación informa que mantiene activa su búsqueda en el Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija a través de una comitiva cuya tarea es encontrar a Tito y regresarlo con su familia", expresó en primer lugar el comunicado.

En esta misma línea, aseguraron que "este equipo está trabajando de manera continua con las autoridades correspondientes y personal del aeropuerto", que "han colocado carteles de búsqueda en Tarija" y que "de manera adicional, se han sumado a la búsqueda los bomberos del aeropuerto".

A su vez, detallaron que se "facilitó el retorno de la dueña y se gestionaron las credenciales de ingreso a plataformas para coadyuvar en la búsqueda de Tito". "Nuestro personal está en constante comunicación con la familia para coordinar las búsquedas, como también para entregarle información actualizada del proceso y sus resultados", precisaron.

"BOA lamenta profundamente la situación y continuará prestando toda la ayuda necesaria para facilitar la búsqueda de Tito", concluyó la aerolínea en su comunicado.

AS./fl