Viñetas, maestros y nuevos debates: la historieta tendrá su gran festival porteño

La historieta argentina tiene una historia larga, prestigiosa y con personajes que consiguieron saltar de las páginas para instalarse definitivamente en la cultura popular. Y durante tres días de septiembre buena parte de ese universo volverá a reunirse en un mismo lugar: el Centro Cultural Rojas será sede de la tercera edición del Festival Argentino de Historieta ¡FAH!, con más de 40 sellos editoriales, autores consagrados y emergentes, talleres, exposiciones, películas y debates.

La fecha no es casual. El encuentro comenzará el viernes 4, cuando se celebra el Día Nacional de la Historieta Argentina, establecido en recuerdo de la aparición, en 1957, del primer número de El Eternauta, la obra de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López que se convirtió en uno de los grandes clásicos del género. La inauguración será a las 17.30 y durante el sábado y domingo la feria y las actividades se extenderán de 14 a 21.

Uno de los grandes protagonistas será Enrique Breccia, pintor, ilustrador e historietista radicado en Italia, que participó en la segunda versión de El Eternauta, publicada en 1969. En el Rojas se podrán ver originales de su obra en la muestra “El sueñero”. También llegará desde España Flavita Banana, conocida por sus viñetas publicadas en El País, mientras que Oscar Zárate, argentino radicado desde hace más de medio siglo en Londres y coautor junto a Alan Moore de Un pequeño asesinato, participará de un particular cruce entre historieta y chamamé.

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La lista se completa con nombres conocidos por distintas generaciones de lectores: Carlos Gómez, Kundo Krunch, Chanti, Isol, Alejandra Lunik, Fer Calvi, Quique Alcatena, Diego Agrimbau, Luciano Saracino y Agustina Casot, entre muchos otros. La intención de los organizadores es que el festival no quede restringido al público especializado: habrá actividades infantiles, talleres de manga, creación de personajes, storyboard y guion, además de encuentros sobre la llegada de dibujantes argentinos al mercado internacional.

El cine también tendrá sus viñetas. Entre las proyecciones figura Asterix y Obelix: Misión Cleopatra, como homenaje por el centenario del nacimiento de René Goscinny. También habrá animación y el domingo se exhibirá La famosa invasión de los osos a Sicilia, de Lorenzo Mattotti, basada en el libro infantil de Dino Buzzati. La propuesta busca justamente cruzar la historieta con otros lenguajes: cine, música, literatura, teatro y animación.

Pero no todo será celebración. El festival tendrá también un costado atravesado por uno de los debates que inquietan hoy al mundo creativo. Como antesala, el jueves 3 se realizará en la librería Hernández un conversatorio sobre inteligencia artificial generativa, desregulación y “deshumanización”. Allí ilustradores, especialistas y colectivos de autores discutirán el impacto de estas herramientas sobre el trabajo artístico, la precarización laboral, los derechos de los creadores y los sesgos que pueden reproducir los nuevos sistemas de IA.

La feria editorial será otro de los ejes, con sellos como Hotel de las Ideas, Comic.ar, Maten al Mensajero, Libros del Zorzal, Ovni Press, Loco Rabia, Colihue, Libros del Zorro Rojo y Fondo de Cultura Económica. Además, librerías, comiquerías y bibliotecas escolares y populares previamente inscriptas podrán comprar ejemplares con un descuento del 50% mediante pago al contado.

Organizado por la Comisión de Historieta de la Cámara Argentina del Libro y el Centro Cultural Rojas, el ¡FAH! busca algo más que reunir fanáticos. En tiempos de pantallas, algoritmos y contenidos fugaces, propone recuperar una tradición argentina que lleva décadas reinventándose: contar historias combinando palabras y dibujos, una viñeta detrás de otra. Será del 4 al 6 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

EG/HB