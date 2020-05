Coscu y YoDa solidarios: el streaming gamer le hace frente al coronavirus

El clásico Argentina- Brasil tiene una nueva versión, ahora por streaming y de forma benéfica. Para ayudar a combatir la pandemia Felipe 'YoDa' Noronha, un ex jugador profesional de League of Legends (LoL) y uno de los streamers brasileños más reconocidos, se enfrenta a Martín 'Coscu' Pérez, también ex jugador de LoL y referente local en Argentina.

Se trata de los HyperX Challenges que se comenzaron el 3 y continuarán el 10 y el 24 de mayo con transmisión en vivo en los canales de Twitch de 'YoDa' y 'Coscu'. Se jugarán partidos LoL 5v5, en los que cada uno será el capitán de sus equipos, formado por otros streamers de Argentina y Brasil.

Para donar, hay que tener una cuenta de Twitch

Durante los encuentros, los espectadores podrán hacer donaciones y colaborar para luchar contra la pandemia del coronavirus. Para donar, hay que tener una cuenta de Twitch y una tarjeta de crédito registrada en PayPal.

Todo lo recaudado será donado a YoGamers do Bem, que asignará los ingresos a la organización EPI Voluntários, responsable de la producción y donación de equipo de protección personal para profesionales de la salud en la región de São Paulo. En Argentina, las donaciones se enviarán al Hospital de Niños, de la ciudad de La Plata.

Coscu, quien ya viene haciendo transmisiones, llevó adelante un stream solidario. El espacio fue llevado a cabo por la plataforma Twitch y tuvo personalidades del mundo de la música, como Louta, Dtoke, Kidd Keo o YSY A, pero también a los humoristas virales Chapu Martínez, Rodríguez-Galati y otros youtubers, como Ezzequiel, El Demente y Marito Baracus. También fue de la partida el chef Christophe Krywonis como invitado fuera del ambiente.

