La filtración y los spoilers de The Last of Us 2 generaron decepción

The Last of Us Part II se ha convertido en La Liga de la Justicia del gaming. Así es: el clásico moderno de Naughty Dog, que HBO quiere transformar en una serie con la historia de Joel y Ellie, no para de tropezarse en el demorado camino a su lanzamiento. Pero este lunes 27 de abril finalmente las aguas se calmaron: The Last of Us Part II anunció que el 19 de junio verá la luz.

Ese anuncio, después de que Sony se viera obligada a devolver el dinero a quienes lo habían comprado de forma anticipada (por no poder cumplir con la fecha de lanzamiento original), llega como una bendición. Y, claro, el sendero maldito de The Last of Us Part II no se iba a quedar quieto: se ha filtrado casi en su totalidad todo el juego en YouTube.

No sorprende que Naughty Dog, la compañía detrás del juego, haya publicado una respuesta a esta filtración y los spoilers que circularon. ¿Qué se ha visto en los spoilers? Demasiado y hasta se han revelado datos cruciales que tienen enojados a los fans y esos datos tienen que ver con Ellie y Joel.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

En el tuit, la empresa declaró: "Sabemos que los últimos días ha sido increíblemente difíciles para ustedes. Es muy decepcionante ver circulando material del juego antes de lanzamiento. Por favor, esquiven los spoiler si pueden y no les digan a los demás que sucede en el juego. The Last of Us Part II estará pronto en sus manos. Sin importar lo que vean o escuchen, la experiencia final valdrá la pena."

Por lo pronto, después de un difícil camino hasta su lanzamiento la historia de Joel y Ellie finalmente llega a las consolas el próximo 19 de junio.