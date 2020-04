El coronavirus también afecta a los videojuegos

El coronavirus y las limitaciones conectadas a él cambiaron muchas cosas y con mucha rapidez, y el universo del entretenimiento no es la excepción. El espectro abarca desde cines y teatros cerrados hasta sectores a los que benefician que muchas personas deban permanecer encerradas en sus casas más tiempo del habitual. Entre esos sectores que se benefician se encuentra el de los videojuegos. Recientemente habló de ello Matthew Ball (no confundir con el bailarín británico), un ejecutivo de la división videojuegos que en su sitio cuenta lo que está pasando con los videojuegos

El artículo de Ball se titula "El impacto del Covid-19 en los videojuegos y en nuestras vidas virtuales" y comienza diciendo: "Las crisis económicas, los desastres naturales y otros hechos cuyo impacto puede durar mucho tiempo tienden a acelerar los fenómenos ya en acto, exagerar las relaciones de poder y erosionar actividades, modelos de negocios y prácticas basadas en una economía robusta". Según Ball este impacto se pude diversificar en siete puntos.

1. El crecimiento de los videojuegos.

La industria de los videojuegos creció en los últimos años. Algunos datos: se calcula que en 2019 se gastaron alrededor de 120 mil millones de dólares, casi cuatro veces respecto a quince años atrás y casi el triple de los recaudado por la industria cinematográfica en todo el mundo. Muchos juegos, sobre todos los que se juegan online, como Fortnite, tienen cerca de 100 millones de usuarios que juegan al menos una vez al mes, que a los mil millones de horas dedicadas a jugarlo se suman las muchas horas –entre 100 y 400 millones de horas– que los usuarios utilizan jugando online (en YouTube y otras plataformas). Todo esto, dice Ball, sin que el cine y la televisión hayan sabido aprovechar la cosa: existen videjuegos ligados a películas y existen películas sobre videojuegos, pero "Hollywood hasta ahora no supo elaborar una estrategia clara para entrar en el sector de los videojuegos".

Las semanas en cuarentena llevaron a que el tiempo dedicado a los videojuegos haya aumentado considerablemente en todo el mundo. Según Ball, las ventajas del los videojuegos son varias, pero pueden resumirse en dos: no hay un límite máximo de horas para jugar (una serie de televisión y una película comienza y en determinado momento termina) y los videojuegos online permiten la cooperación y la interacción con otras personas, lo que de algún modo satisface la actual escasez de interacción social.

Fortnite: todo lo que necesitas saber para descargar el juego gratis desde el Play Store

2. Nuevas platadormas de juego

Durante años, para jugar hacían falta plataformas como GameBoy o la PlayStation. Un obstáculo no menor, porque creaba diferencias entre los jugadores de una consola y de otra (el efecto era como si alguien poseedor de un teléfono Android no pudiese comunicarse con alguien que usara iPhone). Alrededor de 2010 las cosas cambiaron gracias a la entrada en campo de los juegos para smartphone, que podían ser jugados con cualquier sistema operativo. Fortnite es un buen ejemplo, ya que puede ser jugado con un smartphone o con una PlayStation sin que la experiencia cambie considerablemente.

3. Los deportes electrónicos

Los videojuegos jugados a nivel profesional –con torneos, premios, ídolos, contratos y espectadores– son un fenómeno que sigue en aumento. En 2019 los deportes electrónicos tuvieron entradas de más de mil millones de dólares. La Copa del Mundo de Fortnite, por ejemplo, fue vista online por más de dos millones de espectadores, algo así como por la cantidad de espectadores de 29 Monumentales repletos.

En momentos en que no hay eventos deportivos, los deportes electrónicos siguen creciendo. El automobilismo no se queda atrás: la Nascar (National Association for Stock Car Auto Racing) transmitió en directo una carrera simulada, con 35 pilotos piloteando simuladores.

4. Los videojuegos comprados online

Al igual que en otros sectores, desde hace más de una década los videojuegos están pasando de las copias físicas, compradas en los negocios, a las descargas digitales, que no requieren salir de casa. Steam, la famosa plataforma para comprar y descargar juegos de internet, existe desde 2003, y naturalmente son digitales todos los juegos de los smartphone, que en 2019 obtuvieron ganancias de casi 70 mil millones de dólares, o sea más de la mitad de todo el sector de los videojuegos. Es obvio que el coronavirus llevará a muchas personas a comprar en internet los juegos que hasta hace poco compraban en un negocio. Según Ball "2020 incentivará esta transición, llegando a niveles que en circunstancias normales se esperaban para 2022 o 2023". Es decir una mala noticia para los negocios de videojuegos.

Fortnite se cruza otra vez con el universo Marvel y los fans saltan de alegría

5. Los juegos no son solo juegos

Los videojuegos siempre fueron per se una actividad solitaria; se podía jugar con los amigos o con los primos, pero muchos juegos estaban concebidos para que se jueguen en soledad. En este aspecto las cosas también están cambiando. Muchos videojuegos estimulan hoy el encuentro y la colaboración entre los usuarios. El coronavirus terminará acelerando este proceso ya en acto, del mismo modo que aceleró el proceso de la réplica online de actividades que antes se desarrollaban en espacios compartidos: reuniones de trabajo, clases, conferencias, ceremonias, casamientos, fiestas de cumpleaños, etc.

6. Los videojuegos pueden adaptarse

Un privilegio de los videojuegos es su capacidad de adaptarse respondiendo a las distintas plataformas y las nuevas tecnologías, apuntando a diferenciarse –en los videojuegos, al igual que con el cine porno, la repetición lleva al aburrimiento.

Es muy pronto aún para prever cuáles serán los videojuegos del futuro si gran parte del mundo tiene que seguir encerrada en su casa, pero se puede asegurar que los videojuegos son el producto que mejor se presta a ser modificado a cualquier contexto. Una serie de televisión cualquiera, incluso la más exitosa, una vez que es filmada y subida a una plataforma de streaming se terminó, para una nueva temporada hace falta movilizar personal, técnicos, recursos y actores. Para una nueva temporada de Fortnite hacen falta programadores que trabajen desde sus casas.

Aunque todo vuelva a la normalidad mañana mismo, exlica Ball, el aumento de usuarios hará que muchas empresas de videojuegos se encontrarán con mucho dinero para invertir y retener a esos nuevos usuarios.

7. Un espacio para los emprendimientos más pequeños

Ball explica que sobran motivos para creer que los emprendimientos más pequeños e independientes encontrarán su espacio. Esto es así porque, explica Ball, desde antes del coronavirus algunos juegos se vendían "en paquetes", es decir, no se compra un solo juego, sino varios, todos juntos. Y además porque más tiempo dispone, más tiende el usuario a probar cosas nuevas.