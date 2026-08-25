El modelo de negocio de la guerra: cuando matar vale cinco puntos

Matás a un combatiente: cinco puntos. Destruís un blindado: 15 puntos. Con esos puntos entrás a un marketplace y comprás fibra óptica o radio. No es un videojuego. Es el Ministerio de Defensa de Ucrania.

Hasta hace muy poco —10 años, a veces menos— el complejo militar-industrial funcionaba como una obra pública eterna. El Ejército necesitaba un sistema de defensa antiaérea, sacaba una licitación, entraban Lockheed, Raytheon y los de siempre. Invertían en desarrollo, fabricaban prototipos, preparaban la línea de producción. Entre el pliego y el arma en servicio pasaban 10 o 15 años. No era un anacronismo de la Guerra Fría. Era el procedimiento normal de un Estado serio, el mismo que todavía usamos en casi toda la obra pública argentina.

El problema es que ese reloj asumía que el enemigo también se movía lento. Cuando el software empezó a actualizarse más rápido que el pliego, el sistema llegaba al frente ya viejo: para cuando el arma estaba lista, el otro lado ya había cambiado dos veces la radio, la interferencia y el dron.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ese mundo no se fue despacito. Se rompió.

Hoy una startup de defensa llega al Departamento de Guerra con los procesos de las apps: prototipo propio, plata propia y un producto que se puede iterar. Anduril lo hizo con interceptores de drones —250 unidades, baratas, reutilizables, por quinientos millones de dólares—. Lo que duraba una década bajó a seis o doce meses. Impresión 3D. Gemelos digitales. Una inteligencia artificial que ayuda a diseñar antes de gastar acero. Un misil de estas empresas cuesta, según Serbin Pont —que vino a TeorIA a contarnos como es la tecnologia que se usa en el campo de batalla— una décima parte que el tradicional. Miles de drones por mes. Un FPV como los de Ucrania sale entre trescientos y quinientos dólares de piezas.

Qué significa el éxito de Ucrania para Occidente

Eso no es “más tecnología”. Es otro modelo de negocio: iterás, mandás, rompés, actualizás. Los ucranianos cambian hardware y software de sus drones semana a semana: medida, contramedida, fibra óptica cuando te bloquean la radio, otra vez radio cuando la fibra se corta en la ciudad. La guerra dejó de ser un contrato de los de antes. Se volvió un reseteo constante del ciclo de producto.

Los dos marketplaces

Aparecen ahora dos versiones de la misma idea.

El del Pentágono quiere dejar de ser un ministerio. A principios de agosto, la Joint Interagency Task Force 401 le pagó 15 millones de dólares a Kaizen, una software factory de cuatro años, para armar un catálogo de sistemas contra-drones. El comprador no llena un expediente: describe un escenario. Una IA busca entre ofertas ya vetadas. Policía, militares, aliados. En abril se habían reportado 13 millones de dólares en compras; a principios de agosto, 21 millones. Un Mercado Libre con uniforme.

El ucraniano es más crudo y, por eso, más honesto. Te da puntos por blanco. Está gamificado, dijo Serbin Pont en TeorIA, y es muy polémico. El operador que pelea en ciudad canjea por el mejor guiado que no se pueda interferir; el de campo abierto, por rollos de fibra. El ministerio dejó de preguntar qué necesitan. Puso una tienda. El frente se abastece solo.

Hay temor en Europa por la duración de la guerra de Ucrania y Rusia

Cuando el tiempo se comprime a segundos

Si la guerra ya está gamificada, lo insólito no es el puntaje. Lo insólito es lo que el puntaje permite. Hasta hace nada, un soldado pedía apoyo aéreo y la cadena de mando tardaba quince, treinta, cuarenta y cinco minutos: alguien subía la responsabilidad, alguien la bajaba, alguien ponía el nombre. En Gaza, el cruce de señales, redes y movimiento comprimió eso a minutos. Ahora, a segundos. El oficial mira una lista que le armó un modelo y tiene treinta segundos para decir que no. En el papel hay un humano en el loop. En la práctica hay una casilla.

Y todavía se puede ir un paso más allá: ya hay drones diseñados para que, si les cortan la señal y pierden al operador, igual vayan al blanco si ya lo tenían identificado. El videojuego, al menos, se pausa cuando se cae el Wi-Fi. Este no.

Qué le sirve a un país como el nuestro

Un Estado que tarda quince años en comprar un sistema no está siendo prudente: está comprando el pasado. Cuando el lote llega, el software del otro lado ya no es el mismo. Un Estado que compra infraestructura para fabricar 100 drones hoy, cien mejorados mañana y cien otra vez pasado, no está comprando un arma. Está comprando tiempo.

Serbin Pont lo dijo al final de TeorIA y es la única frase de defensa que le sirve a un país como el nuestro: no salgas a comprar 50.000 drones FPV. Comprá impresoras. El dron de hoy es una foto. La impresora —la gente, las máquinas, el software para rediseñar cada semana— es el proceso.

Argentina tiene el reflejo contrario, y no es un misterio: es el de siempre. Licitación larga, proveedor único, un pliego pensado para un mundo que ya no existe. El Pentágono de 2010, sin el presupuesto del Pentágono.

El motor que comprimió el tiempo

La inteligencia artificial, en esta historia, no es el villano de una película. Es el motor que comprimió el tiempo: diseña, prueba, ordena blancos, busca en el catálogo, achica la espera.

De todos modos no hace falta que la guerra se vuelva un videojuego. Alcanza con que la tienda, el puntaje y el dron hagan el trabajo, y el humano quede en el loop.

MEG/ff