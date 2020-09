Un juez elegido por Donald Trump le da la razón a TikTok

La batalla entre Donald Trump y TikTok parece no tener fin. El Presidente de Estados Unidos continúa con su postura de prohibir la app en su país por supuestas violaciones a la privacidad de los usuarios cuyos datos serían entregados al gobierno de China. Mientras tanto Zhan Yiming, el dueño de la plataforma con sede en Beijing, intenta cerrar una alianza con dos compañías estadounidenses -Oracle y Walmart- para esquivar la prohibición sin la necesidad de vender su estructura en el país americano.

Yiming Zhang, dueño de TikTok

Sin embargo, mientras eso ocurre TikTok está a la espera de dos resoluciones. Por un lado las elecciones presidenciales que están pautadas para el próximo 3 de noviembre y que podrían terminar con el rol de Trump como mandatario. Y por el otro, una prohibición que estableció el propio Trump a todos aquellos ciudadanos que quieran descargar la app a sus celulares antes de oficializarse la asociación entre las empresa china y las dos estadounidenses.

Por ese motivo, los abogados de ByteDance, el conglomerado de Zhang Yiming y dueño de TikTok, pidió que se levantará esa prohibición. “Una medida así generaría una baja de usuarios de casi 50% que podrían no volver luego aún cuando cerremos la alianza en unas semanas. Eso provocaría un daño a la empresa que está colaborando activamente para adaptarse a los pedidos de Estados Unidos”, señaló John Hall, abogado de ByteDance en ese país.

La audiencia se realizó ayer por la tarde y el Juez Federal Carl Nichols falló a favor de la plataforma. Por lo tanto podrá continuar operando mientras finaliza los detalles con Oracle y Walmart y espera los resultados de la elección para saber si Trump continúa siendo presidente o no. “Estamos contentos por la decisión. Queremos proteger los intereses de nuestros trabajadores y usuarios al mismo tiempo que seguimos con el diálogo para la asociación con la cual el Presidente estuvo de acuerdo”, indicaron voceros de la compañía china.

Carl Nichols

Lo que llamó la atención no fue tanto la decisión en sí misma sino quién la tomó. Carl Nichols ocupa un rol dentro de la Justicia Federal de Estados Unidos desde agosto del año pasado cuando Donald Turmp lo eligió para ocupar ese puesto. Incluso fue uno de los jueces que retrasó el pedido de informe sobre los pagos de impuestos de Trump y que actualmente provocaron un escándalo en Estados Unidos al descubrirse que el mandatario no pagó impuestos durante varios años. La decisión de Nichols de prohibir al Nueva York la entrega de esos registros no fue bien vista el año pasado e incluso fue tildada por un sector de la prensa como “pro Trump”.

Donald Trump

Por ese motivo, se esperaba que Nichols mantuviese la prohibición sobre TikTok en Estados Unidos al menos hasta que la empresa china, Oracle y Walmart finalizaran su asociación. Como los argumentos del juez sobre su fallo no fueron dados a conocer y permanecerán así por el momento, no se puede saber con exactitud cuáles fueron sus argumentos. Lo que sí es seguro es que la batalla no finalizó y todavía faltan varios episodios para que lo haga.