Una pareja en cuarentena recreó la introducción de ALF y conquistó las redes

por Florencia de Sousa

Emiliano Dátola y Lucía Valera son una pareja que cumple con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus. Como el resto de los argentinos, en los últimos días buscaron hacer algo diferente para pasar la cuarentena. Desde la casa que comparten en Banfield, a él se le ocurrió una divertida idea: recrear la presentación ALF, serie de los '80 protagonizada por un extraterrestre que conquistó a más de una generación.

El resultado es un desopilante video, una versión vernácula y low-cost de la introducción que conquistó las redes sociales y trajo risas a miles de personas en este momento dramático. Titulado "Todes somos Alf en esta cuarentena", y con la clásica música de fondo, Emiliano interpreta al entrañable personaje que comienza a recorrer toda la casa mientras se encuentra con cada integrante de la familia (todos representados por Lucía). Al final, ambos posan en el patio para una foto.

"Lo armamos con mi compañera y se dio así, desde el aburrimiento del encierro le dije '¿hacemos esto?', y lo sacamos en un día. Nos llevó una hora y media con la edición .Lo primero que hicimos es compartirlo con un grupo de WhatsApp que tenemos con unos amigos y nos pidieron que lo pongamos en redes y comenzó a viralizarse", contó Dátola a PERFIL. El joven, si bien es actor, no aparece su imagen sino hasta que termina la filmación y la que se destaca en este trabajo es Lucía.

Emiliano y Lucía al final del video. Foto: Captura de pantalla

Valera, psicóloga de profesión, interpreta a toda la familia Tanner (Willie, Kate y los hijos Lynn y Brian): "Me lo propuso y dije 'sí, si no tengo otra cosa para hacer'.Veía unos segundos antes cada escena y la hacía sin pensar, esa fue la clave", explicó.

Acerca de las repercusiones que tuvo el material señaló: "Yo me pregunté por qué se viralizó tanto, y creo que habla un poco de lo que la gente necesita, de una respuesta esperanzadora de que se puede sobrevivir dentro de una casa. Obviamente desde una perspectiva súper positiva, y no hablo de otras realidades que quizás son más difíciles y no la están pasando bien. Quisimos mostrar que se pueden hacer otras cosa más que mirar películas todo el día y no levantarse del sillón".

"Es momento de inventar cosas que nos hagan bien, que nos haga sentir vivos y nos de alegría por lo menos un rato y que la singularidad salga a flote. Hay gente que hace rutinas y ejercicio, algo que es muy importante porque si nos ponemos a pensar estamos todo el tiempo acostados o sentados. Creo nadie sabe qué hacer y todas las situaciones son difíciles estando solo o acompañado porque es algo que vivimos por primera vez. Más allá de que a veces no se tiene la fuerza, estar en tu casa te deja tranquilo y decís 'estoy haciendo algo bien porque es lo que se necesita ahora'", agregó la mujer.

Alf junto al actor Max Wright, quien interpretaba a Willie Tanner.

Pero el video no estaba completo si no había un animal que interprete a Suertudo, el gato de la familia al que en la serie ALF siempre intentaba comerse: "Tenemos dos y, si bien en el video original aparece uno, no queríamos dejar a ninguno afuera de la participación entonces aparecen ambos en el video", agregó Emiliano.

"La intención no era desplegar mis dotes actorales ahora que estamos en cuarentena. La verdad es que no pensamos que iba a tener tanta repercusión, porque nada de esto fue intencional. Nos empezaron a pedir si hacíamos otro video y como es acotado lo que podemos hacer dentro de la casa, hay que ver qué podemos armar. Todo tiene como objetivo matar un poco el tiempo y ahora divertir al otro. Nos llegaron muy buenos comentarios del video, de que se rieron mucho y eso habla de que la gente necesita divertirse, creatividad, identificarse con algo además de que es icónica la presentación y genera nostalgia", concluyó el joven.

FDS/FF