Soñó que su novio la engañaba, descubrió que era cierto, y ahora debe pasar la cuarentena con él

Una mujer de Texas, Estados Unidos, contó un episodio insólito y dramático que le toca vivir en medio de la crisis humanitaria y económica por la pandemia de coronavirus. En reiteradas oportunidades soñó que su pareja la engañaba, a raíz de esto se puso a investigar el asunto y descubrió que efectivamente el hombre le era infiel. Lejos de poder poner punto final a la relación y separarse, ahora deben permanecer juntos en la casa por la cuarentena obligatoria que rige en ese país.

Kayla Harvey pasó los últimos seis meses con un recurrente sueño: que su novio de hace seis años la engañaba con otra mujer. En un principio comenzó a creer que estaba por enloquecer y que en realidad se trataba de inseguridades suyas. Sin embargo, gracias al tiempo que pasa ahora por la cuarentena con él, comprobó que en realidad sí ocurría lo que ella soñaba.

"Durante un tiempo había estado soñando que me estaba engañando, a veces con varias personas. En algunos de ellos aparecería con una chica nueva y me pedía que empacara mis cosas y me fuera. Al principio pensé que era solo un sueño, pero comenzaron a suceder con tanta frecuencia que no podía ignorarlos", contó la joven de 26 años, según consignó el medio británico Daily Mail.

"Comencé a contarle sobre ellos y finalmente le pregunté directamente si me estaba engañando o si había alguien más. Me juró que no estaba engañando ni hablando con nadie más. Me dejó pensar que me estaba volviendo loca", agregó.

Descubrimiento. "Una noche, el 25 de marzo, me encerré en el baño y revisé su teléfono. Sé que no debí haberlo hecho pero tenía que averiguarlo por mí misma. Recuerdo haber dejado escapar un grito cuando vi los mensajes: no parecía real y quería que fuera otro sueño", detalló Kayla.

Ante esta revelación, en medio de la tristeza y la desilusión que le generaba el engaño, descubrió que su novio no tenía una amante sino dos. En el móvil encontró conversaciones con ellas, y hasta fotos. Por eso decidió enfrentarlo y él lejos de mostrarse arrepentido, se lamentó por haber quedado expuesto.

La mujer decidió ponerle punto final a la relación, pero también le pareció una buena idea comunicarse con las amantes de su novio para que sepan de su existencia. Y allí se llevó otra gran sorpresa: a ninguna de las dos le interesaba su presencia y de hecho, una de ellas estaba casada y su esposo ya sabía del engaño.

Con todo el dolor por el fin de la pareja, hay algo que complica más la situación y es que Kayla aún no se pudo separar físicamente de su exnovio, ya que comparten la misma casa por la cuarentena que rige en ese país para evitar la propagación del coronavirus.

F.D.S./FF