Sorprendieron a sus abuelos al regalarles una perra y su reacción conmovió a todos

La reacción de un matrimonio cuando recibió como regalo de parte de sus nietos una perra quedó grabada en un video que se viralizó en Twitter. María de 75 años, y Miguel de 80, de Bella Vista, se ganaron el corazón de los usuarios. "Después de años sin tener una mascota le regalamos un perro con mi hermano y así reaccionaron", escribieron en el epígrafe del video que ya alcanzó las 2.700.000 reproducciones.

"Mis abuelos tuvieron perros, primero un ovejero y después otro que rescataron de la calle que hace algunos años se les escapó. Desde ese momento no tuvieron más básicamente porque no se querían encariñar porque ya están bastante grandes ellos", contó a PERFIL Nicolás Valente (24) quien fue, junto con su hermano Sebastián (22), el ideólogo de la sorpresa.

"Hace unos meses nos compramos un perro nosotros y notamos que cada vez que mis abuelos venían a casa estaban todo el tiempo con el animal, cuando íbamos a visitarnos nos pedían que lo llevemos. Como el 22 de enero fue el cumpleaños de mi abuela, y ya habíamos notado lo encariñada que estaba con nuestra mascota, le dije a mi hermano, 'che, ¿qué te parece si le regalamos un perro?'", agregó.

Mora en su nuevo hogar. Foto: Gentileza Nicolás Valente

Para llevar adelante la sorpresa, decidieron filmar la secuencia sin imaginarse lo que iba a pasar. "Pusimos la perra en la mochila, mi hermano filmó la reacción, pero la idea no era hacerlo viral. De hecho pensamos en borrarlo de Twitter porque le colapsó el celular de notificaciones. No esperamos tanta repercusión, fue una locura", relató el joven.

Los papás de Mora, un Golden rubio y una labradora marrón. Foto: Twitter /@popey_

En el video en cuestión se puede ver cómo los jóvenes 'engañan' a sus abuelos al decirles que trajeron frutas y están en la mochila. Al escuchar eso, Miguel se lamenta porque justo María también había comprado, y cuando mete la mano en el bolso pasa sacarlas nota que hay algo que se mueve y de inmediato les pregunta "¿qué traés ahí?". A los pocos segundos se encuentra con la respuesta: una perrita. que tenía dos cachorros, no lo dudé. Le reservé uno, lo adopté y le dije que se lo iba a regalar de sorpresa a mis abuelos. Le aclaré capaz no lo quieren, y cuando vi la reacción que tuvieron pensé '¿cómo se me puso pasar por la cabeza creer que nos iban a rebotar al perro?'", cerró Nicolás, quien junto con su hermano tienen un bar 'pet friendly' en San Miguel llamado Portal Beer House.

Ante la repercusión y viralización del video, los hermanos decidieron abrir una cuenta de Instagram dedicada a sus abuelos y a la nueva integrante de la familia, Morita. (@marimiguelok)

Reacciones. En Twitter muchos usuarios respondieron a la publicación de los hermanos Valente y los felicitaron por la sorpresa que le dieron a sus abuelos.

