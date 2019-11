Un perro nació con una "cola" en su cara, lo abandonaron, y la historia de su rescate conmueve a todos

El rescate de un perro abandonado y con una malformación en su rostro que conmovió a todos: una pequeña cola que sale de su frente. El hecho ocurrió en Estados Unidos y el animal fue bautizado como "Narwhal, el pequeño unicornio peludo mágico".

El centro de rescate canino Mac’s Mission, ubicado en Missouri, compartió a través de su cuenta de Facebook las fotografías de un cachorro que llamó la atención de miles de usuarios por este peculiar detalle. En pocas horas, el posteo se volvió viral y recibió cientos de comentarios y solicitudes de postulantes que desean tenerlo como mascota.

Además de publicar imágenes del adorable can, desde la organización comenzaron a recaudar fondos y donaciones para poder atender todas las necesidades y realizar todos los exámenes que el cachorro necesite, según consignó el sitio británico The Mirror.

La historia del perro conmovió a todos en la web. Foto: The Mirror

Desde allí también detallaron que cuando lo rescataron, el perro estaba en la calle acompañado por uno más grande, y presentaba una herida en una de sus patas. Cuando lo llevaron al veterinario, el especialista les dijo que no hay necesidad de quitarle la cola de la frente. "La cola no está conectada a nada y no tiene otra finalidad que convertir a este cachorro en el más genial de todos", precisaron en la publicación de la mencionada red social.

En ese marco, completaron: "Parece completamente saludable aparte de algunos gusanos de cachorro habituales para los que medicamentos".

Apenas fue rescatado, lo trasladaron a un veterinario. Foto: Facebook Macthepitbull

Al conocerse las fotos del animal en las redes, miles de usuarios comenzaron a dejar comentarios. Muchos de ellos afirmaron que la cola en la cara podría pertenecer a un gemelo del perro que no llegó a desarrollarse. Asimismo, otros comenzaron a preguntarse si podrían adoptarlo, y desde la organización aseguraron que por el momento no, dado que primero desean confirmar que la cola no se convierta en un problema para el perro cuando este crezca.

El veterinario que lo atendió dijo que la cola no presenta un problema para este perro. Foto: Facebook Macthepitbull

A su vez, desde el centro de rescate en cuestión aprovecharon para destacar la importancia de Narwhal para ellos, dado que sostuvieron: “En este momento él es el ejemplo más increíble de lo que hacemos aquí y estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de ser parte de su viaje, gracias a todos por ayudarnos a ayudarlos".

