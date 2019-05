La insólita terapia que hace Mauricio D'Alessandro: "telepatía" con su perro

La sesión es llamativa. Se la recomendó Javier Milei, el excéntrico economista liberal. Es una terapia: Celia Melamed, una reconocida veterinaria y “telépata” de animales, va hasta el hogar de Mauricio D'Alesandro, el mediático abogado, y lo hace “hablar” con su perro, “Donpe”. “Por intermedio de ella puedo hablar con él. El otro día le hice 15 preguntas, y a su manera me lo contestó”, dice D'Alessandro, entrevistado por los alumnos de periodismo de la Escuela de Comunicación de Perfil.

“Se convirtió en un humano”, cuenta el abogado, hoy panelista de Intratables. También asegura que a Milei le da pudor que se reconozca el tratamiento, que es el mismo que él hace con su perro, Conan. “Te prohíbo contarlo, van a decir que estamos locos”, dice D'Alessandro que lo advirtió el economista.



No fue la única intimidad que revela el concejal de Tandil. También cuenta sobre su relación con Mariana Gallegos, su esposa, también abogada, de la que dice que no puede seguir su ritmo de baile. “Pero me gusta despertar a la mañana y poner 'Piola Vago' o 'Damas Gratis'”, dice.



Aunque asegura que baila mal, D´Alesandro dice tener una virtud: se considera el mejor imitador de Sergio Denis y de Leonardo Favio. Hasta se anima a cantar algo.



#ElLadoB es el costado alternativo del reportaje principal que hacen los alumnos de la Escuela de Comunicación de Perfil al protagonista de esta nota. Es, también, el otro lado de cualquier entrevista: preguntas y, sobre todo, respuestas que no se suelen ver o escuchar. Por José Bertoldi y Gisella Fernández

(Alumnos de segundo año de la Escuela de Comunicación de Perfil)