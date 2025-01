3 conciertos para disfrutar en Buenos Aires durante octubre y noviembre

Julieta Laso

La cantante organizó un hermoso ciclo junto a Liliana Herrrero, Daniel Melingo, Maxi Prietto y Lidia Borda, bajo el nombre de La Visitación. Así Julieta Laso se presentará en vivo junto a su cuarteto y con estos grandes invitados los miércoles de octubre y noviembre, comenzando el 16 con Herrero, el 23 será el turno de Melingo, el 6 de noviembre la acompañará Lidia Borda y finalmente el lunes 11 Prietto será de la partida. Así y desde las 20, Rondeman Abasto (Lavalle 3177, CABA) se convertirá en una fiesta de música y las canciones testimoniales.

La joven cantora, reconocida por su estilo salvaje y profundo, recorrerá un repertorio de música popular latinoamericana junto a los guitarristas Juan Otero, Leandro Ángeli y Germán Montaldo, a quienes se suma Matías Furio en percusión. En estas veladas, La Laso interpretará algunos tangos y temas de su último disco Pata de Perra, producido por el músico chileno Aldo “Macha” Asenjo, un elogiado álbum con versiones del cancionero romántico latinoamericano. “Quiero invitarlos a La Visitación -dice Laso-. En estos tiempos en que andamos medio rengos de ánimo, ir de visita a la casa de amigos o que nos visiten es de las mejores cosas que nos pueden pasar. Y me quise dar ese gusto y compartirlo con ustedes. Así que en octubre y noviembre vengan a escuchar a mis visitas de lujo. Lo único bueno de las crisis como éstas es acordarse de que esta maravillosa gente también son nuestros vecinos”. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Chicago en Concierto

El ND Teatro de Buenos Aires (Paraguay 918, CABA) se vestirá de gala el 26 de octubre cuando la icónica esencia de los años '20 cobre vida con Chicago en Concierto, un espectáculo deslumbrante que fusiona la magia del teatro musical con la potencia de una orquesta en vivo. Bajo la dirección maestra de Nico Crespo, la orquesta A Seagull and the Port Band llevará al público a través de un viaje sonoro por los enredos, la pasión y el glamour de la Chicago de la época.

Desde las notas irresistibles de "All That Jazz" hasta los ritmos electrizantes de "Cell Block Tango", este concierto promete ser una experiencia única y vibrante. No te pierdas la oportunidad de revivir uno de los musicales más emblemáticos en una noche inolvidable. Además de la orquesta, habrá intérpretes especiales como Emiliano Rella, Fénix, Sofía Chamorro, Gina Capello y Alito Gallo Gosende, así como los músicos Gabriel Monzón, Javier Lovato, Federico Sebastián Sánchez, Juan Javier Sereno Vargas, Trinidad Kempny, Irina Ilijic Arias, Christopher Suschevich, Dorna Adrián Pérez, Juan Albertsen, Emiliano Acuña y Albert Vásquez. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Eruca Sativa

Despide el año en El Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806, CABA) con un único show el viernes 29 de noviembre, luego de agotar sus tres funciones en Colegiales y más de 15 años de trayectoria, la banda estará realizando en este show un repaso por las canciones más emblemáticas de su discografía.

Integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera, la banda participará el 11 de noviembre de una nueva edición de Rock Al Parque en Bogotá, Colombia, el festival de acceso libre más grande de música en América latina. Encontrá acá más info sobre las entradas.