Celebraré mi muerte: desembarca el teatro documental

El 28 de marzo de 2005 la vida del cirujano Marcos Hourmann en Barcelona cambió para siempre. De madrugada, una paciente de más de 80 años llegó al servicio de urgencias del hospital donde trabajaba. Sometida a un gran sufrimiento físico, el pronóstico solo le daba unas horas de esperanza de vida. La paciente y su hija le pidieron que terminara definitivamente con su sufrimiento. Marcos, saltándose todo el protocolo médico, le inyectó 50 mg de cloruro de potasio en la vena. Murió a los pocos minutos. Y Hourmann hizo una cosa que nunca había hecho nadie en este país: dejó escrito en el informe lo ocurrido. Pocos meses después, recibió una notificación del juzgado: estaba acusado de homicidio. La familia nunca lo denunció, pero sí el hospital. “Finalmente no se llegó al proceso judicial porque tuvimos un acuerdo previo que incluyó un año de prisión en suspenso y sin inhabilitarme como médico”, revela el profesional en charla telefónica.

¿Por qué contamos esta historia? Pues porque se convirtió en tema de un espectáculo teatral que se presentó en incontables sitios en España, Celebraré Mi Muerte, y que llega por primera vez a nuestro país, más precisamente al Picadero desde el 9 de diciembre, y de la mano de su protagonista. Sí, el propio doctor Hourmann cuenta sobre el escenario su historia de vida que comenzó en la Argentina y lo llevó a vivir a España, presentando además un coloquio sobre un tema tan interesante como es la eutanasia.

“No hay nada ficcionado en esta historia, cada palabra que se dice es real, verídica -explica-. Cuando tomé esa decisión, no pensé que me iba a pasar todo esto, que mis propios colegas me denuncien y me echen. No soy un kamikaze, fue un acto humano. Cuando me insistieron para que la ayudara a morir no lo dudé ni un minuto y actué en consecuencia”.

Vivo Perfil: ¿Cómo surgió la idea de convertirlo en un espectáculo?

Marcos Hourmann: En La Sexta (una cadena de TV española) me invitaron a participar de un programa sobre la eutanasia y la buena muerte. Al contar la historia Salvador, el conductor del ciclo, me propone hacer teatro documental sobre eso, una idea loca. Estuvimos trabajando durante dos años con Alberto Sanjuan, un hombre de teatro muy conocido de España, y de ahí surge el texto, que me lo tuve que aprender.

VP: De médico a actor, ¿te costó subirte al escenario?

MH: Para nada, me resultó maravilloso. Es una droga esto. Llevo cuatro años y 162 presentaciones en toda España, en las principales ciudades y también en pueblos. Es un éxito increíble, la gente llora, se ríe, me siento feliz haciendo algo que me gusta y que hace emocionar a los espectadores. Y en cierta manera es una herramienta social. Aprendí a escuchar a la gente, me hice más humilde -que no lo era. Es un regalo que nos dio la vida a Yolanda y a mi. Salgo reconfortado, emocionalmente potente, sensible. Es difícil explicarlo. Sigue siendo una emoción enorme poder salir al escenario y contar mi historia.

La propuesta audiovisual dura 55 minutos y, cuando termina, modero un coloquio con el público y allí me hacen todas las preguntas que quieren. La idea es que reflexionen, que la vida es maravillosa, y nos vamos todos enriquecidos. No es una propuesta pro eutanasia sino a favor de que sea un derecho. Yo quiero poder elegir cuando llegue el momento. Por eso Celebraré mi muerte.

Las funciones serán en el teatro Picadero (E. S. Discépolo 1857, CABA), el viernes 9 de diciembre y el sábado 10 a las 22, el domingo 11 a las 20.30; viernes 16 y sábado 17 también a las 22 y domingo 18 a las 20.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.