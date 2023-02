Dan Breitman: "Me propuse contar lo que padecí en la infancia de una manera lúdica, con humor"

La sala Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660. CABA) se viste de música, alegría y un poco de nostalgia con el estreno de nuevo unipersonal de Dan Breitman, Yo quería un musical, ¿y qué?, que estrena este jueves 2 de febrero a las 22.15. El talentoso protagonista estará acompañado en escenario por el pianista Darío Jalfin para contar una historia autorreferencial: los avatares de un niño expresivo que soñaba con ser Judy Gardland o Barbra Streisand mientras sus compañeros jugaban al fútbol.

Y la primera pregunta surge sola ante este panorama: ¿Es más fácil hablar de uno o más complicado? "Es un trabajo mas complejo. No sé si es el más fácil. Es meterse para adentro y ver lo que a uno le pasa. Sí hay que tener ganar de contar ciertas cosas, exponerse, abrirse. Y reconozco que da mucha satisfacción cuando se logran dar vuelta esas cosas de la infancia que no fue bueno transitar. Me propuse contar lo que padecí de una manera lúdica, con humor. En ese sentido sí es fácil porque ya pasó mucho tiempo, lo que me permite contarlo y que lo pueda ordenar", explica el querido actor, bailarín y cantante en una charla telefónica. Sin dudas hay que tener mucho coraje para exponer la propia intimidad, y mucha riqueza interior para convertir situaciones, que seguramente no fueron gratas en su momento, en comedia y diversión para el espectador.

A Dan no le son ajenos los shows de transformismo ni el stand up pero el gran público lo conoció por su grandioso personaje de la telecomedia Guapas, el azafato Ignacio Lynch ("fue mi primer trabajo en tele", recuerda), lo que le dio otro impulso en la autogestión de sus espectáculos, a la par que participaba de musicales importantes de la escena local como Mina Che Cosa Sei o La Jaula de las Locas.

En este espectáculo el título habla de música, seguramente el hilo conductor de la trama, sobre lo que el protagonista y autor revela que se apoya en "todo tipo de ritmos: hay baladas, canciones del rock y del pop, tango. Algunas reversionadas con un estilo de comedia musical muy Pepe Cibrián. Estamos danto los últimos ajustes para el estreno" de este jueves 2. Y la estética tiene que acompañar la idea de music hall: "¡Sin dudas! Como soy un niño jugando, estoy con un jogguing con brillos y la parte de arriba es como un frac. Además Darío, el pianista, está casi como un pingüino con moñito. Por otro lado la estética es minimalista. Apuesto mucho a jugar con las luces y me dí el gusto de tener un piano de cola. Sí son muy importantes los accesorios para la ropa, que me ayudan a cambiar de clima", completa..

A pocas horas del reestreno ("lo presenté en noviembre y nos fue muy bien, está como probado"), Dan asegura estar contento, entusiasmado y ansioso por llevarlo al Paseo La Plaza: "Esta obra se merecía una sala más grande. Hacemos un buen complemento y creo que la historia tiene su potencial para un escenario mayor. No va a faltar la identificación del público con lo que se cuenta. Y aclaro que es parte del pasado, la paso bastante bien ahora".

A modo de despedida le pedimos un mensaje para el espectador, y muy ubicado en la realidad Breitman arenga: "Si tienen la posibilidad de elegir un espectáculo e invertir en cultura o entretenimiento, con ¡Yo quiero un musical, ¿y qué?! les propongo una opción es divertida. Tiene emoción, lindas canciones y baile una linda estética. Es una obra moderna y sensible, creo que puede resultarles bastante atractivo. No sé si hay en cartelera tantos materiales sentibles. Es un musical muy nuestro, muy argentino. Es un cobo particular", finaliza aclarando que por ahora las funciones serán solamente una vez por semana.

Descontamos que el éxito y el cariño del público lo acompañarán, así como el aplauso al final porque solo con su histrionismo, simpatía y entrega conquista al espectador. Y seguramente lo hará más al entregarnos una parte de su propia infancia. Encontrá acá más info sobre las entradas.