Diego Topa: "Disfruto mucho de hacer teatro, para mí es mágico"

Cumplimos nuestro ritual anual de conversar vía Zoom sobre el show que hará en Buenos Aires en las vacaciones de invierno. Y una vez más, el entusiasmo de Diego Topa por lo que hace es contagioso: él siempre comparte alegría y emotividad, algo que alcanza a todos los integrantes de la familia. Con su equipo, el querido artista regresa esta vez con el espectáculo más pedido, Es Tiempo de Jugar, que se presentará en el Teatro El Nacional (Av. Corrientes 960, CABA) desde el 13 de julio y hasta terminar el mes.

Topa hace un viaje en el tiempo en el que conoce a dinosaurios, robots y vive aventuras con un gran impacto visual. “Estoy muy feliz de volver al Teatro El Nacional con este espectáculo, que tiene como co-creador y director a mi amigo Emiliano Dionisi. También me acompañan nuevamente Gustavo Carrizo como coreógrafo, y Andrea Lovera y Ramiro Delgado, como mis compañeros sobre el escenario. Es una historia con canciones extraordinarias y llena de emociones. Un proyecto espectacular, que quienes la vivieron durante la temporada pasada, no dejaron de alentar su regreso. Así que volver con esta obra tan querida me llena de orgullo. Para quienes se la perdieron, y para todas las familias que quieren volver a soñar y divertirse juntos", señala el artista.

Y completa: "Nunca perdí esta manera de comprometerme con lo que hago, de involucrarme artística y emocionalmente. Y con el paso del tiempo estoy más profesional. Es Tiempo de Jugar, más que un show es una obra musical que tiene una historia tan divertida y con unas coreografías increíbles de Gustavo, y las luces de Teo del Mastro que es un genio, tiene una sensibilidad muy grande, todo se transforma una gran familia". Aquí la charla:

Después de terminar en Buenos Aires con este "show hermoso" que incluirá una función distendida, partirá de gira por escenarios de Chile, Venezuela y Perú. Además, como Diego nunca para, sacó un disco con Luli Pampin y además sumó otras colaboraciones: "Así damos el ejemplo y mostrarnos en familia, colaborando, es un ejemplo para los chicos. Es lindo poder mostrar que no hay grietas en el mundo infantil. Hay muchos más feets que tengo ganas de hacer. Amo el mundo infantil. Desde mi humildad y mi amor pongo este granito de arena".

Y finaliza: "No todo el mundo entiende lo que es dar la vida por los chicos. Hago todo lo que está a mi alcance, no concibo otra manera porque también hay que agradecer lo que me toca particularmente. Y lo hago con mucho amor". Encontrá acá más info sobre las entradas.