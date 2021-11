El musical de los musicales, una cita imperdible este sábado

Este sábado 13 de noviembre, en dos funciones (19.30 y 22.00) se producirá en el teatro Coliseo la celebración del musical con la puesta en escena de All Together Now! Se trata de un evento global que tendrá diferentes fechas casi en simultáneo alrededor del mundo y en la Argentina reúne por única vez a los grandes exponentes del género: Alejandra Radano, Marisol Otero, Patricio Wittis, Natalia Cociuffo, Melania Lenoir, Daniel Vercelli, Alejandro Paker, Federico Coates, Angeles Díaz Colodrero como cabeza de compañía junto a Karina, la princesita.



Los artistas se unirán en un mismo escenario para interpretar las canciones de grandes musicales como Rent, Los Miserables, Newsies, Matilda, Hairspray, La Bella y la Bestia, El violinista en el tejado, La tiendita del horror y Mamma Mia!, por nombrar sólo algunos, con Daniela Fernández en el rol de presentadora.



Habrá una orquesta en vivo de 17 músicos dirigida por el maestro Damián Mahler, coreografía de Vero Pecollo y la dirección general de Sergio Lombardo. Además, un ensamble compuesto por lo mejor del género de nuestro país les hará compañía sobre el escenario: Caro Ibarra, Eluney Zalazar, Chiara Rodó, Pilar Muerza, Pablo Juin, Natalia Troccoli, Pedro Frías, Agustin Iannone, Lucas Arbues, Melenik Cambiaso, Esteban Merdeni, Fran Eizaguirre, Emiliano Fegger, Nicolás Repetto, Vero Pacenza, Evelyn Basile, Marcelo Amante, Paula Cefali, Sol Giulietti, Micaela Barber y Valentina Macri.