Este fin de semana los tucumanos New Sensation le rendirán tributo a INXS

El sábado 15 de abril en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) será todo nostalgia con el desembarco de la agrupación tucumana New Sensation (una nueva versión de la agrupación Yesterday) que llegará a este escenario porteño puntualmente a las 20.30 para rendirle tributo a la banda australiana INXS. Según dice los intérpretes argentinos, "INXS es ese grupo que no deja de sonar en tu cabeza, en las discos, en las fiestas, en los eventos sociales o tal vez en algún pub. La mítica formación surgida en los '70 y con apogeo en los '80 es pop, es rock, es dance, es una confluencia de varios estilos, además de ser un increíble exceso de energía", y justamente es en esa forma que ha elegido para interpretarla y disfrutarla.

Los integrantes de New Sensation son Luciano Benito (batería y coros), Juan Pablo Navarro (bajo y coros), Efraín Lobo Cartagena (teclados), Rodrigo Manzur (guitarra y coros), Maxi Lamadrid (saxo, guitarra, armónica y coros) y Luciano Giri (voz líder), quien conversó vía Zoom con nosotros para anticipar el concierto de este fin de semana. Para él la formación nacida en Sidnet fue su "banda favorita desde que la escuché por primera vez cuando tenía 13 años. Desde allí su música me acompañó en todo momento, sobre todo en mis primeras bandas de adolescente donde cantaba, aquí en Tucumán, y que luego fui sumando con los años a mis shows en los lugares donde me presentaba". Además, en la charla revela como finalmente llegaron a animarse a interpretar composiciones de alto nivel como las que crearon los australianos:

New Sensation se presentará por primera vez en Buenos Aires para hacer las canciones que INXS interpretó en el año '91 en Wembley ”Live Baby Live” y que cuenta con un repertorio de las canciones más emblemáticas como: "Suicide Blonde", "By My Side", "Never Tear Us Apart", "Mystify", "Disappear", "Original Sin" y "Need You Tonight", entre otros. Una perfecta oportunidad para revivir la experiencia y transportarse a los recuerdos grabados en la memoria colectiva. Y como dice Luciano, lo hacen con "mucho respeto", reconociendo que la ejecución es complicada "musicalmente. Además cada musico hace el papel de los miembros originales de la banda y cuidamos mucho la estética; trabajamos mucho sobre eso". Será una gran oportunidad para revivir esas canciones maravillosas.

