¡Hanson vuelve a la Argentina para celebrar sus 30 años en la música!

El trío de hermanos Hanson presentará en gira su último disco Red Green Blue, que sale a la venta el 20 de mayo, con un World Tour que también celebrará los 30 años de al agrupación. La gira será de junio a noviembre, llevándolos a los Estados Unidos, Canadá, América latina (la Argentina incluida), Australia y Nueva Zelanda. El show local será el 6 de octubre en el teatro Gran Rivadavia (Av. Rivadavia 8636, CABA).

El nuevo álbum reúne a la banda con tres voces creativas únicas como nunca antes, con un tercio del álbum escrito y producido por cada uno (Taylor´s Red, Isaac's Green y Zac's Blue), junto a un equipo de colaboradores entre los que se cuentan la producción a cargo del ingeniero Jim Scott y el ganador del Grammy David Garza.

“Al entrar en nuestro trigésimo año como banda, sentimos que era imperativo continuar contando nuestra historia como solo nosotros podemos hacerlo, y contando historias de maneras que continuarán desafiándonos a crecer y brindarle a la gente nuevas razones para escuchar. Red Green Blue se trata de compartir lo que nos ha convertido en una banda que ha sido capaz de capear tantas tormentas”, dijo Isaac Hanson. “Nuestro amor y respeto por Jim Scott no ha hecho más que crecer desde que nos conocimos hace 20 años. Ha estado detrás de algunos de nuestros álbumes favoritos, por lo que es una alegría absoluta haber hecho finalmente un proyecto juntos”, expresó Taylor. Y

Zac agregó: “Hemos tenido una larga amistad y una conexión profunda con David desde nuestros primeros días como banda. No podríamos haber tenido un mejor colaborador musical para este proyecto histórico”.

Un poco de historia

Fundada en Tulsa, Oklahoma en 1992, la banda comenzó a hacerse conocida en su región antes de hacer un ascenso meteórico a la fama internacional con su debut en un sello importante, Middle Of Nowhere, encabezado por el omnipresente tema "MmmBop", que fue el sencillo número 1 en 27 países simultáneamente. Además fundaron su sello discográfico independiente en 2003, una historia que fue narrada en su aclamado documental Strong Enough To Break, un paso crucial en la capacidad de la banda para mantener su codiciada conexión con su base de fans global. 2017 marcó el lanzamiento y la gira mundial de su 25º aniversario, Middle of Everywhere Best Of, seguido por el álbum sinfónico String Theory de 2018.

Además de sus esfuerzos musicales, en 2007 el trío de hermanos lanzó su campaña Take The Walk para aliviar la pobreza y el VIH/SIDA en África. En 2013 presentaron la Hanson Brothers Beer, estrenando una nueva empresa con una exclusiva Pale Ale, Mmmhops, y en 2014, lanzaron el Hop Jam Beer and Music Festival en Tulsa, que se encuentra entre los eventos musicales y de cerveza artesanal más grandes del país.

Sin dudas la gran cantidad de fans que tienen en nuestro país no podrán esperar a que salgan a la venta las entradas para asegurarse un lugar en este reencuentro de octubre.