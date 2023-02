Jackson Wang trae la magia del KPop a la Argentina

El KPop es una versión de la música pop que se instaló definitivamente en todo el mundo. Al comienzo salió de Corea del Sur tímidamente a conquistar al público de países vecinos, especialmente Japón. Pero con el desembarco en los Estados Unidos hace pocos años, se desparramó por occidente como reguero de pólvora. Si bien en Latinoamérica hace tiempo que hay clubes de fans de la denominada oleada hallyu y algunas bandas y solistas como Super Junior vinieron a cantar y a bailar las intrincadas coreografías grupales a la Argentina, fue después del mega éxito de BTS que esta industria se impuso en occidente. Ahora es más común ver a sus representantes dando shows en las antípodas. Por aquí pasaron varias boy bands y ahora es el turno de los solistas. El público joven celebra la llegada en unos pocos meses de Jackson Wang, quien inició su gira mundial Magic Man con entradas agotadas en Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Londres y París para celebrar el lanzamiento de su segundo álbum del mismo nombre.

El tour seguirá por los Estados Unidos, México y ahora Latinoamérica. De esta forma llegará a la Argentina el 18 de mayo para presentarse en Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). ¿Quién es Wang? También conocido como Wáng Jiāěr, es un rapero, cantante, compositor, bailarín, modelo y ex-esgrimista nacido en Hong Kong que fue miembro del grupo de KPop Got7. Radicado en Corea del Sur desde 2011, cuando firmó contrato con la compañía JYP Entertainment, desde 2017 es solista, con la salida de su primer álbum en China. Su primer sencillo, una canción en inglés titulada "Papillon", que fue seguido por "Novoland: The Castle in the Sky", el tema principal del juego de iOS Novoland: The Castle in the Sky 3D, rompiendo con el hip-hop y haciendo un primer intento con música clásica y melodiosa. Su último álbum, Magic Man, tiene 10 canciones, entre las que figuran “Come Alive”, "Blue", "Cruel" y "Blow". Y según las palabras de este multifacético intérprete, representa "la forma definitiva de uno mismo, habiendo atravesado diferentes picos y valles de la vida para llegar a la versión más auténtica. Todo el mundo puede convertirse en su propia forma de hombre mágico. No es un misterio, todo es magia”, aseguró Jackson.



Inspirado en el rock de los '70, el disco es una exploración enérgica y descarnada del amor tóxico y el autodescubrimiento. La personalidad volcada en sus contenidos le permite mostrar un lado que sus fans nunca han visto. Producido por Jackson Wang, Daryl K y Henry Cheung, lo presenta en su punto más vulnerable, operando bajo las leyes del misterio, la tentación y la confusión.

Otra de sus facetas, de la relación con los videojuegos, incluye haber encabezado la Ceremonia de Apertura del Campeonato Mundial de League Of Legends 2022 con la presentación de su tema "Fire to the Fuse", una canción escrita y producida por Riot Games Music y el tema principal del nuevo "League of Legends" Empyrean línea de piel junto a Lil Nas X en San Francisco. Como artista aclamado a nivel mundial y director creativo, su objetivo es exhibir un sonido con influencia china en el escenario musical internacional y resaltar la cultura asiática en todo el mundo. Por algo tiene ya 92 millones de seguidores en las redes sociales.

Magic Man World Tour 2023 llegará a la Argentina el próximo 18 de mayo. Encontrá acá más info sobre las entradas.