Laura Oliva escribe, Javier Daulte dirige y Gloria Carrá protagoniza

Laura Oliva es la autora de una obra teatral que te va a llamar la atención. Se llama El recurso de amparo y, con un electo espectacular, sube a escena los martes a las 20 en el CC25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, CABA) bajo la dirección de Javier Daulte.

En la trama, Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato por parte de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? Y, sin dudas, aquí el que decide es el espectador.

Esta puesta espectacular, con escenografía de Alicia Leloutre y vestuario de Ana Markarian, tiene como protagonistas a Gloria Carrá, Magela Zanotta, Marcos Montes, Marcelo Pozzi, Mónica Raiola, Javier Niklison, Aymará Abramovich y Gerardo Serre. Sin dudas, verlos será una experiencia muy particular.

La mirada intensa

Sobre esta experiencia creativa, Laura Oliva reconoce que, para salir de su zona de confort, buscó “un camino nuevo, porque es lo que necesito. Recalé en el taller de dramaturgia que coordina Javier Daulte con la consigna escribir mis primeras páginas y, cuando encaré la tarea, mis dedos casi sin control fueron directo a, pensamiento ‘Si hay un culpable, debe haber un juicio..’ Es que El Recurso de Amparo está en mí desde hace años y evidentemente se encontraba agazapado esperando el momento para saltar del pensamiento a la hoja, sólo necesitaba la voz de aura. Hoy tiene una forma y un destino. Existe por sí mismo, me excede, me sorprende y sobre todo me genera un entusiasmo que hace mucho no sentía”.