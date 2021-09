Aeroplanos: las altas y bajas de la amistad

Escrita por Carlos Gorostiza y representada por primera vez en 1990, Aeroplanos es la historia de dos amigos entrañables, de clase media, que se conocen desde hace 60 años. Sus charlas cotidianas ofrecen un intenso y rico intercambio de humor, ternura y solidaridad. Sienten a la amistad como a un verdadero gozo que el espectador comparte desde su propia experiencia.

Los protagonistas de la puesta que se presenta los viernes a las 20.30 en el teatro Multiescena son Guillermo Marcos y Héctor Calori. Justamente Calori se encargó de la puesta. El dice que no es el director, porque su compañero estuvo representando la pieza con Rodolfo Ranni y él se sumó después en su reemplazo: “Yo no quise figurar como director. Le marqué cosas al negro (Marcos); tuvo que adaptarse a la propuesta que le hacía como actor, y todo fluía. Ensayamos en la cocina de mi casa y le agregué el final. Obviamente cumplí el rol de director pero él fue el que me propuso hacer la obra y empezamos de nuevo. Pero Guillermo ya tenía este personaje armado. Mi trabajo es mas de puesta que de dirección”, explicó antes de esta video entrevista:

Aeroplanos sube a escena los viernes a las 19.30 en CPM Multiescena, Avenida Corrientes 1764, CABA. Podés comprar las entradas acá: