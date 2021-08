Te quiero hasta la luna: la belleza del amor juvenil

Con una puesta en escena renovada que lleva a Te quiero hasta la luna del off Corrientes a un reconocido teatro de la gran avenida porteña, la construcción colectiva de Matías Puricelli, Sofía González Gil y Fran Ruiz Barlett alcanza un escalón mayor al proponer la conquista del público masivo luego de ofrecerse durante siete años en funciones en una sala pequeña.

Todos los martes a las 21, en el Metropólitan Sura, son Carolina Kopelioff y Alan Madanes los que se ponen en la piel de Julia y Pablo, los protagonistas de la obra, reemplazando a los actores originales que son parte del trío creativo. Y sin dudas la pieza sale ganando con esas incorporaciones, pues estos jóvenes y talentosos actores crean dos personajes inigualables, con sus propios tics y puestos al servicio de una obra que por momentos resulta reiterativa en su construcción. Sí rescata la inocencia y las actitudes naif de niños de 7 o 12 años al relacionarse con el sexo opuesto y también al cumplir el sueño de ir juntos hasta la luna en una nave espacial.

Sin dudas es una obra que no restringe edades entre el público, pues no tiene golpes bajos ni groserías y seguramente concentrará la atención de la platea juvenil que sigue a Caro Kopelioff desde su trabajo en Soy Luna. De hecho, en el debut hubo varias niñas y jóvenes, confirmando el éxito que tendrá esta puesta todos los martes.

Un aplauso para todo el equipo por haber logrado que el espectador salga del teatro con una gran sonrisa, algo que en estos tiempos complicados siempre se agradece.



