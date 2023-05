Los conciertos que se vienen en junio y julio

La cartelera musical se va renovando con los anuncios de shows que navegan en todos los estilos musicales. Aquí proponemos desde el punk rock al heavy metal, pasando por el humor nacido en Tik Tok. A ver:

Kiss My Ass

El 10 de junio desembarcan en La Trastienda con su propuesta Welcome to the Show. La banda tributo a nuestros recientes visitantes Kiss celebra 15 años de trayectoria presentando este nuevo espectáculo. Además de una gran puesta en escena, con mucho maquillaje e instrumentos originales de la época, el grupo se destaca por la fidelidad con el sonido legítimo de Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss. Sumado a un trabajo minucioso y profesional en vestuarios, movimientos corporales y escenografía, logra generar en el público la sensación de estar ante los ídolos de Nueva York. Está compuesta por Arik, Richard, Dukke y Fer.

Inmortales

Llegarán el Luna Park (Madero 450, CABA) el 21 de junio una serie de agrupaciones para dar vida a un gran festival estilo heavy meral, cargado de sorpresas junto a las bandas y solistas argentinas V8 Tributo, Horcas, Tano Romano, Entre el cielo y el infierno, El Dragón y Renacer. Prepárense para un encuentro sin precedentes en el que las bandas esperarán a los seguidores incondicionales que desde sus comienzos estuvieron haciendo el aguante para dar su mejor concierto posible. ¡Y no te extrañe que haya algunas sorpresas!

Eterna Inocencia

La agrupación de Quilmes se presenta en el Teatro Vorterix (Federico Lacroze 3455, CABA) el sábado 24 de junio a las 19, con Fin del Mundo como banda invitada. Este concierto se de en el marco de la gira nacional preparada para presentar No bien abran las flores. Con 25 años y un largo camino transitado que incluyó recitales en países tan disímiles como Chile, Suiza, Francia, España, Perú, Colombia, Uruguay o Bolivia, la banda se prepara para dar su próximo concierto luego de haber tocado en el mítico Estadio Obras Sanitarias, condensando el sendero recorrido durante toda su existencia y resaltando las virtudes que encierra una propuesta independiente, fundamentalmente la autonomía para desarrollar un proyecto heredando las bases del DIY (“Hazlo tú Mismo”). Sus integrantes son Guillermo Mármol, Roy Ota, Alejandro Navajas, German Rodríguez y Federico Lombardi.

Cachetes

El famosos tiktoker Rubén Tuesta “Cachetes” presenta su primer show en vivo en la calle Corrientes: Misión Cachetes, para las vacaciones de invierno. Después de ganarse al público de todas las edades con su humor, sus canciones y la composición unipersonal de cuatro personajes, su show sale de las pantallas para presentarse por primera vez en un escenario, con una propuesta divertida y diferente para toda la familia. La obra producida por Trendsetter y en alianza estratégica con SDO Entertainment contará con 8 funciones del 15 al 30 de julio en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes , CABA), una y media de las cuales ya están agotadas. Luego se irá de gira por el país. Atención que algunas entradas tendrán la opción de acceso a Meet&Greet.

