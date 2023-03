Los masters del rock vendrán a dar cátedra en abril

El Parque de la Ciudad (Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4.000, CABA) se convertirá una vez más en sede de un mega concierto: será el viernes 28 de abril cuando sobre el mismo escenario se presenten sucesivamente los verdaderos masters del rock: Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Avantasia son las icónicas bandas de hard rock y heavy metal confirmadas en el line-up que serán parte esa noche del Masters Of Rock, el festival internacional de hard rock que nació hace 20 años en República Checa.

Qué decir de la banda neoyorkina Kiss, con más de 50 años de trayectoria y manteniendo a sus líderes originales, Paul Stanley y Gene Simmons que, desde su formación, sus miembros asumieron personalidades acordes con los maquillajes y trajes que llevan. Así Simmons asumió el rol de "Demon", Stanley el de "Starchild", Peter Criss el de "Catman" y Ace Frehley el de "Space Ace" o "Spaceman". Nos dieron temazos como I Was MAde for Lovin'You, Forever, Rock and Roll All Nite y Heaven's On Fire. Han visitado muchas veces nuestro país pero el amor que el público siente por ellos nunca se acaba.

El mítico grupo británico Deep Purple, pionero en hard rock y heavy metal, vuelve a Latinoamérica después de cinco años sin visitar estas plazas, formada por Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover, Don Airey y Steve Morse, son los responsables de clásicos inigualables como Smoke on the Water, Strange Kinf of Woman y When a Blind Man Cries. Será una gran alegría escucharlos en vivo en abril.



Los grandiosos alemanes de Scorpions, con más de cinco décadas de carrera, sacaron su último disco doble “Rock Believer (Deluxe)” en febrero de 2022. Ellos son Rudolf Schenker, Mikkey Dee, Pawel Maciwoda, Matthias Jabas y Klaus Meine con su grandiosa voz. Célebres por sus grandiosas baladas Wind of Change y Still Loving You, también les debemos las potentes canciones Rock You Like A Hurricane y Big City Nights.

Helloween, banda también alemana de power​ y heavy metal, fue fundada en Hamburgo en 1984. Está integrada en la actualidad por Markus Grosskopf, Andi Deris, Sascha Gerstner, Daniel Löble, Micahel Weikath y Eddy Wrapoprou. Contribuyó notoriamente a que surgiera la "edad dorada del power metal" entre finales de los años 1990 y principios de los 2000 (con álbumes como Master of the Rings, The Time of the Oath, Better than Raw o The Dark Ride).

Finalmente Avantasia, agrupación encabezada por Tobias Sammet y Felix Bohnke, es un proyecto de power metal sinfónico con influencias de ópera, formado en Fulda (Alemania) en 2000. Desde 2006 se sumaron como integrantes fijos Sascha Paeth y Michael Rodenberg.

Sin dudas será una jornada musical bien potente en la que los fans no saldrán defraudados. Encontrá acá más info sobre las entradas.