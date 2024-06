Lucila Gandolfo: "Mi amor por Julie Andrews nació con La Novicia Rebelde"

Hay dos artistas que no necesitan presentación. Una es Julie Andrews, la amada protagonista de películas inolvidables como Mary Poppins y La Novicia Rebelde, y que aún sigue trabajando (es la voz de Lady Whistledown en la saga Bridgerton). La otra es Lucila Gandolfo, con una igualmente importante trayectoria en el teatro y la televisión argentinos (su Señora Benson de Soy Luna sigue resonando hoy). Nuestra compatriota, como todos, tiene un amor incondicional por su colega británica, cuyas actuaciones la atravesaron desde pequeña. Por lo que fue un paso inevitable trasladar esa fascinación a un espectáculo que acaba de desembarcar en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA): Una Película sin Julie.

Es casi un unipersonal en el que, acompañada al piano por Fernando Albinarrate (también autor del texto), entre canciones y relatos va contando una historia de resiliencia, desde una niña fascinada por lo que descubrió en el cine a una mujer cuya vida la llevó a cerrarse a los afectos. Con una pequeña parte autobiográfica y otra inspirada en hechos que conoció de cerca, Lucila se va transformando por medio de las canciones interpretadas por Andews en la pantalla grande, a las que recurre su personaje en los momentos más difíciles. Así lo contó ella en esta entrevista exclusiva:

Un espectáculo en el que no faltan canciones amadas como The Sound of Music, Le Jazz Hot de Victor VIctoria, Edelweiss y Supercalifragilisticoexpialidoso. Claro que mucho tuvo que ver en la puesta y el resultado final la participación de Julio Panno, y no sólo desde la dirección sino de manera integral diseñando la escenografía y el vestuario, así como adaptando el texto para que, cada jueves a la noche la platea del Maipo aplauda de pie el resultado final de este recorrido agridulce que hace Catalina Longui. Para atesorar.

Encontrá acá más info sobre las entradas.