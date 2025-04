Animal: "Kafka está absolutamente presente en este monólogo", dice su protagonista Luis Sartor

Es interesante conocer en boca del propio Luis Sartor cómo pasó de producir películas a convertirse en un simio letrado en el unipersonal Animal o la salida humana, que acaba de estrenar en Teatro Nün (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA). Se trata de una adaptación libre del cuento Informe para una Academia de Franz Kafka, realizada por Matías Bertilotti y cuya puesta tiene la dirección de Víctor Laplace.

Para Sartor, Pedro, El Rojo, el protagonista, "no está por encima de la condición humana, por el contrario, la admira. Y es en esta admiración, en este deseo de ser uno de nosotros es donde aparece la pregunta por lo animal ¿Somos nosotros menos animal que Pedro? Pedro es un artista, un intelectual, pero no es libre. Se cuida de no ofender a aquellos que son capaces de darle la única posibilidad de salir de una nueva jaula. La alegoría de La caverna de Platón está presente en su vida del mismo modo que en la nuestra. Pedro, hasta hoy, solo puede pensar en presente, le cuesta entender el tiempo, solo sabe que el presente se le escapa y que esta es la última oportunidad que le queda para que la condición humana le sea concedida”.

Antes de cada función de este unipersonal que requiere de una comprometida composición física y la preparación incluye también la transformación por medio del vestuario y del maquillaje: para la realización de este personaje, Sartor viene desarrollando un minucioso trabajo de caracterización, preparándose hace más de un año debido a la exigencia física y actoral que requiere. Escuchemos sus propias palabras en esta entrevista vía Zoom:

Su relación con el teatro viene desde hace tiempo ya que es uno de los fundadores del Chacarerean Teatre y también produjo muchas obras antes de comenzar a incursionar del otro lado del escenario. En Animal, la producción es de Paula Sartor y la producción ejecutiva de Cipe Fridman, mientras que la escenografía es de Augusto Latorraca, el vestuario de Jimena Peta Acevedo, la música original de Lautaro Zitelli, los sonidos ambiente de Javier Stravropulos, la caracterización de SFX Sergio M. Kettmayer, la prótesis dental de los doctores Alejandro Beratz, Fernando Ferello y Manuel Vicentín. Las funciones son los sábados de abril y mayo a las 18. Encontrá acá más info sobre las entradas.