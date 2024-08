"Me gusta contar historias con las canciones", dice Rocío Cravero antes de la presentación de su tercer disco

Ultimamente Rocío Cravero alterna su vida entre la composición y grabación de sus discos, y su actividad de cantante de crucero que la lleva a recorrer todo el mundo. Sin embargo se hizo tiempo para presentar su tercer álbum, Duermevela, el viernes 13 de septiembre en el Club Cultural Matienzo (Av. Juan Bautista Justo 2959, CABA), en una propuesta inmersiva con banda completa y artistas invitados.

Duermevela es la unión de siete canciones compuestas por Rocío que narran una historia, una relación amorosa que terminó antes de empezar. Así habla de lo efímero de los vínculos en la actualidad, ese "qué hubiera pasado". Para darle vida, exploró sonidos muy orgánicos con baladas y boleros, pero a su vez sumó un costado más electrónico y bailable. La producción musical estuvo a cargo de Julián Baglietto y Martín Aguilar, y cuenta con las artistas Rocío Sirri y Lupe Alvarez en dos canciones. Sobre sus procesos, su vida y la presentación oficial del disco hablamos con Rocío vía Zoom. Aquí el resultado de la charla:

En la entrevista rocío contó que "una de las cosas que más me gusta hacer es contar historias con las canciones, transmitir emociones. Pienso que a todos nos pasan cosas similares y hay un sentimiento en común que une a las personas. En este disco me la jugué haciendo algo que tenía ganas. Tiendo a escribir sobre cosas que siento pero no hace falta que me hayan pasado exactamente como escribo. Son hstorias que me resuenan de alguna manera. Tengo muchas granas de tocar estos temas por primera vez en vivo y con la banda estamos a pleno, con muchisimas ganas, ensayando emocionada con Juli en guitarra, Juampi en el bajo, Cherson en la batería y Nati en el teclado".

Ya sabés, la cita es el 13 de septiembre en el Matienzo. Encontrá acá más info sobre las entradas.