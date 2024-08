Sebastián Badilla: "Solamente soy un chileno que quiere hacer reír a toda la Argentina"

Es chileno, es actor, productor, director pero por sobre todas las cosas autor. Sebastián Badilla confesó en una entrevista exclusiva que vive y hace teatro en Buenos Aires por amor: a su mujer argentina y a las grandes posibilidades que el espectáculo teatral brinda en esta ciudad. Actualmente protagoniza su texto Fiebre Adolescente en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA) los sábados a las 19. Acompañado por Juli Presutto, Mati Porti, Bruno Rondini, Maca Maderna y Max Múller, dirigidos por Felipe Montoya, cuentan la extraordinaria historia de Pipe Ortíz, un treintañero con una vida monótona que se reencuentra con su amor de la adolescencia, Amalia. Durante una conversación sincera, la recién divorciada le confiesa que en la escuela estaba secretamente enamorada de él. Al celebrar en solitario su cumpleaños 31, pide como deseo viajar al pasado y es así como vuelve a los 17 con el conocimiento de hoy, intentando modificar ese momento de su vida. Aquí el resultado de la charla:

Durante la entrevista, Sebastián confesó que la propuesta "habla sobre las egundas oportunidades en la vida. Por otro lado, mi personaje viaja al 2012 y en todo este tiempo el mundo cambió mucho, especialmetne la tecnología y la conciencia sobre lo que se puede bromear o no. Y ahí es donde se produce el humor de la obra; el público sabe que yo estoy en el pasado y los demás personajes no".



Formado internacionalmente, Badilla tiene un nombre conocido en su país: "Me dedico al cine desde que tengo 16 años y tengo una productora en Chile. Pero hace mucho tiempo quería un cambio por el tema teatral, porque en mi país no se consume mucho. Además me enamoré de Buenos Aires, de su vida cultural, del cine argentino. La avenida Corrientes es el epicentro del teatro a nivel mundial y terminar cada función con aplausos aquí es un sueño hecho realidad. Los argentinos han sido muy generosos conmigo".

