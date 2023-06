Siguen sumándose conciertos internacionales a la cartelera porteña

Cuatro conciertos internacionales para disfrutar en Buenos Aires: Taylor Swift, El Kanka, Laura Pausini y nuestro querido Diego Torres se preparan para brindar todo de sí en recitales que serán inolvidables. Aquí toda la info de cada encuentro.

El Kanka

Presentará Cosas de los vivientes el sábado 17 de junio a las 20 en C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA). Según el cantautor, viene a festejar con los campeones del mundo trayendo su música única y su estilo inigualable. Hace más de 15 años que decidió dejar su Málaga natal para probar suerte en Madrid en una decisión muy acertada. Juan Gómez es un artista que se hizo solo, de una manera artesanal y puede presumir de ser uno de los artistas más laureados del territorio español. En su haber tiene cinco discos: Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. El día de suerte de Juan Gómez, De pana y rubí, El arte de saltar y Cosas de los vivientes, que traerá a estas pampas. El Kanka continúa derrochando optimismo en sus letras y trabajando por una música honesta muy enfocada en mostrar lo que siente en su interior. Y podrás disfrutarlo pronto. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Tarja Turunen

La adorable soprano y compositora finlandesa que es más argentina que el mate regresa a nuestros país en el marco de su gira Livinf the Dream - The Hits Tour y está lista para hacer sus grandes éxitos de estos 15 años como solista. Se presentará el 16 de septiembre en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806, CABA). ”Después de todos estos años, aún no puedo creer que haya llegado el momento de sacar un álbum Best of” -dice Tarja-. Tantos momentos hermosos, increíble. Es un sueño poder haber armado esta colección. Y espero que ustedes la disfruten tanto como yo disfruté haciéndola”. La combinación única de metal con su maravollosa voz derivó en un nuevo género que rápidamente ganó popularidad e inspiró a muchas otras bandas y artistas. Y en vivo, con esa presencia magnética que tiene sobre el escenario, es inolvidable. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Taylor Swift

Taylor Swift se presentará por primera vez en la Argentina con su gira The Eras Tour, que la traerá 9 y 10 de noviembre al porteño Estadio River Plate. La venta general comenzó el 5 de junio, con preventa de Banco Patagonia, y venta general a partir de este 6 de junio. Para los shows en América latina tendrá a Sabrina Carpenter como invitada especial. Y preparate porque The Eras Tour se destaca por la puesta en escena visual y Swift tiene impresionantes cambios de looks. En las presentaciones que viene realizando cuenta con 16 cambios de vestuario de alta costura, como un body lleno de brillos de Versace, así como prendas de Oscar de la Renta y Roberto Cavalli. Ah, ¡la lista de temas incluye 58 canciones! Encontrá acá más info sobre las entradas.

Diego Torres

El hijo pródigo radicado en Miami y con una reciente visita a nuestro país, anunció un show en la Argentina para fin de año: el 2 de diciembre en el Movistar Arena (Humboldt 470, CABA). Luego de llevarse la ovación total del público en Lollapalooza local y de girar por Latinoamérica y los Estados Unidos, cerrará 2023 de la mano de sus nuevos himnos y todos los clásicos que lo llevaron a la cima como el artista popular e internacional que es hoy. Desde sus inicios hace tres décadas, sus canciones tocan el corazón de multitudes y sus shows son momentos inolvidables en los que distintas generaciones se unen en un mismo sentimiento. Tras el lanzamiento de su último single, “Parece Mentira”, finalmente puso fecha para el reencuentro con sus seguidores en su Buenos Aires natal. El multifacético y prolífico autor de hits como “Color Esperanza”, “Tratar de Estar Mejor” y “Un Poquito”, es una de las voces más reconocidas y queridas que ha dado nuestro país y que atrae a fans de todas las edades. Luego de un 2022 muy fructífero en el que presentó su último disco “Atlántico a Pie” en una gira internacional que incluyó cuatro teatros Gran Rex con entradas agotadas, el músico dio una muestra de lo nuevo con “Parece Mentira”. Ahora prepara un show espectacular que es la ocasión de presenciar en vivo todo el abanico de géneros y emociones que nadie sabe desplegar como suele hacer. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Laura Pausini

Habrá que esperar hasta el 28 de febrero de 2024 para disfrutar en vivo de esta grandiosa cantante y adorable persona. La cita será en el Movistar Arena (Humboldt 470, CABA). Su gira empieza en diciembre de este año en Roma y se convertirá en una increíble maratón musical con el Laura Pausini World Tour 2023/2024, pensado para celebrar los 30 años de su exitosa carrera. Así volverá a encontrarse con sus fans en un espectáculo que incorporará toda la nueva música a su repertorio y que marcará otro capítulo en su carrera. “No he estado de gira desde 2019 -dijo-. Es lo que más he extrañado estos años. Y cuando con mi esposo Paolo pensábamos en nuestra luna de miel, sólo con mirarnos a los ojos, nos dimos cuenta de que la mejor manera de celebrar y ser realmente felices era volver al escenario. ¡Esta gira mundial será nuestra propia luna de miel!”. No puede ser más linda. Encontrá acá más info sobre las entradas.