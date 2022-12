Tres megaconciertos para el 2023

La cartelera musical del año próximo se sigue poblando de estrellas internacionales y locales que compartirán su música con el público argentino. Aquí tres ídolos que tendrán sus mega shows.

Romeo Santos

El rey de la bachata anunció un nuevo concierto en nuestro país como parte de su Fórmula Vol.3, la gira. La cita será el sábado 22 de abril de 2023 en el Estadio Vélez y las entradas ya hay una preventa en Amazon Music pensando en un hacer un regalo navideño original y, a partir del domingo 25 de diciembre, la venta regular aquí.

Esta gira comenzó en Lima, Perú donde ya agotó cuatro Estadios Nacional mientras marca un hecho sin precedentes en Chile anunciando su octavo Movistar Arena y transformándose en el primer artista en agendar ocho fechas en el recinto. Ahora llega nuestro turno, país en el que Santos cuenta con el récord de haber sido el primer artista latino en agotar dos estadios River Plate.

En su próximo show en Vélez no faltarán clásicos como “Propuesta Indecente”, “Imitadora” y “Eres Mía”, así como los singles de su flamante nuevo álbum “Fórmula, Vol. 3” que ha recibido la aclamación mundial por sus éxitos “Sin Fin” junto a Justin Timberlake , “El Pañuelo” junto a Rosalía, “Me Extraño” junto a Christian Nodal, “Bebo”, “Sus Huellas” y el más reciente “SIRI” junto al artista urbano dominicano Chris Lebrón, que se convirtió en el tema más buscado en República Dominicana en las plataformas Spotify y Apple a horas de su lanzamiento.

Encontrá acá más info sobre las entradas.

Calvin Harris

El 4 de marzo, el Estadio Unico de La Plata será una fiesta con el regreso de Calvin Harris, uno de los mayores artistas, productores y DJs del mundo, después de ocho años sin brindar un show entre nosotros. A la cabeza de los charts en todo el mundo con sus éxitos, el año próximo los fans podrán escuchar sus grandes melodías junto con un arsenal de música dance en una noche a puro baile.



En 2022 Harris lanzó su álbum Funk Wav Bounces Vol. 2, un trabajo para el cual seleccionó a 23 de los artistas más dinámicos de la música actual. Está lleno de instrumentación psicodélica y una serie de emocionantes e inesperados encuentros entre los participantes. Entre las colaboraciones se encuentra “Obsessed” feat. Charlie Puth y Shenseea, "Potion" feat. Dua Lipa y Young Thug, "New Money" feat. 21 Savage, "Stay With Me" feat. Justin Timberlake, Halsey y Pharrell, y "New To You" feat. Normani, Tinashe y Offset.

Encontrá acá más info sobre las entradas.





FMK

El hitmaker más importante de su generación se presenta por primera vez en el Estadio Luna Park el 14 de abril de 2023, en el mejor momento de su carrera. Sus canciones baten récords como “Tranquila”, que ya superó los 90 millones de visitas; “Yo sé que tú” con 78 y “Perdóname” con 47 millones de views. “Estoy feliz de anunciarles que haré mi primer Luna Park. Es una forma de agradecer a todos los que escuchan mi música y poder cantarles en vivo. Lo pedían y acá estoy cumpliendo el sueño de ellos y el mío”, afirmó el letrista elegido por grandes artistas nacionales e internacionales. Emilia, María Becerra, Tiago PZK y Aitana, son algunos de los que incluyen en su repertorio las composiciones de FMK, que acumulan millones de reproducciones en cada lanzamiento.

El pasado 10 de marzo, el artista lanzó su primer álbum, Desde El Espacio, que cuenta con canciones solistas y colaboraciones con artistas como Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Tiago PZK, entre otros, incluido “Prende la Cámara RMX” junto a Mau y Ricky, hit que alcanzó el millón de reproducciones en tan solo 10 horas. Un Movistar Arena explotado fue el inicio de “Desde El Espacio Tour 2022”, que lo llevó a recorrer los principales escenarios de la Argentina.

Encontrá aquí más info sobre las entradas.