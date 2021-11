Una comedia irreverente sobre la ambición

Protagonizada por Juan Paya y Nicolás Maiques, se presenta todos los miércoles a las 20 en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza la desopilante comedia La Bomba. El primer día de trabajo puede ser inolvidable. Eso le ocurre a Marcelo, que comienza a trabajar en una financiera y, mientras todo parece suceder con normalidad, se queda encerrado en una oficina con Zulema (una clienta) y una bomba. Con el vértigo de morir en la explosión, los dos personajes discuten sobre el protocolo para desactivar el dispositivo cuando encuentran diez millones de dólares en una caja fuerte. La clienta se asume millonaria y Marcelo se debate entre la posibilidad de vivir livianamente el resto de su vida o ser una persona de bien. La decisión se precipita ante el peligro inminente: ser garca o boludo.

Sobre esta comedia de humor negro que habla de la ambición, el proceso creativo y la respuesta del público hablamos con Nico Maiques. En la charla reconoció que, en la vida cotidiana, "hay momentos en los que te sentís un boludo", en clara referencia a que durante la cuarentena mientras algunos estábamos encerrados en nuestras casas, otros se juntaron a celebrar como si no pasara nada. Y confiesa con honestidad que prefiere "ser bueno, no boludo. Quizás de manera inconciente fui garca, pero no malintencionadamente". Aquí la entrevista completa:

La dupla está dirigida por Gabriel Villalba, otro elemento importante para arrancar carcajadas constantes en el público, como este intérprete reconoce que ocurre en cada función.

Encontrá más info sobre las entradas aquí.