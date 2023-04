Una obra imagina las últimas horas de Philip Seymour Hoffman

La semana pasada se estrenó una obra muy particular. se trata de Off Man. Los últimos días de Philip Seymour Hoffman, sobre texto de Iván Cerdán Bermúdez, unipersonal que tiene el protagónico de Yoska Lázaro y cuenta con dirección y puesta en escena de Fernando García Valle. ¿Qué tiene de particular? En esta pieza el autor nos sumerge en la lucha final de un hombre, de un artista contra el vacío, no sin antes iluminarlo con su luz. ¿Cómo es posible que alguien que en apariencia tiene todo, siente que no tiene nada que lo ate a este mundo? ¿Es una parodia de la vida? ¿Cuántas dosis de fantasía son necesarias para poder salir de acá? En esta obra su protagonista tratará de descifrar los momentos previos a que se corten los lazos que amarran a este hombre a este mundo en el que muchas veces es tan arduo encontrar la frecuencia correcta. Así presentada resulta muy interesante y para ahondar en la trama conversamos con su protagonista a horas del estreno:



Además tenemos las palabras del director: “Fue todo un desafío transitar el periplo de estos textos en los que la prisión del encierro dio lugar al juego escénico y nos permitió un abanico de posibilidades. Por un instante nos animamos a adentrarnos en las posibles certezas y desvaríos de Hoffman, para conocer sus flaquezas y fortalezas, que son las que lo constituyeron en un artista como así también sellaron su destino”. Y del autor: “Los últimos días de PSH supuso un desafío. Jugar a ser un detective en un momento de hundimiento personal. Lo curioso es que, posteriormente, salieron a la luz reflexiones que había dejado escritas el actor e iban en la misma dirección. El texto debía ser honesto y no buscar el artificio. Procuré reflejar lo que son esos demonios de la angustia por medio de un monólogo en el que él jamás está solo”.

Con funciones los sábados a las 22.30 en Itaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA), la participación en escena de Fernando Domínguez (Asistente), voz en off de Lezu Merino, diseño de arte y caracterización de Lula Rojo, realización de máscara de Flavia Juárez., diseño musical de Tian Brass y Fernando García Valle, y realización de vestuario de Emilia Bacigaluppi, están todos los elementos dados para que sea una obra que conmueva y deje al espectador pensando sobre el sinnúmero de variantes que le presenta.

Encontrá acá más info sobre las entradas.