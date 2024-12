"Vuelven los precios amigables a las entradas de teatro marplatense", anunció Carlos Rottemberg

"Hace más 100 años, con sainetes y algún drama, comenzaron a hacer teatro en Mar del Plata -dijo Carlos Rottemberg durante la presentación de los elencos que llevará a La Feliz-. En la década de 1920 elencos nacionales habían incursionado en la temporada de verano. Los actores Enrique de Rosas y Angelina Pagano fueron de aquella primera camada. El teatro porteño de producción se haría presente en la década del ‘50 con obras del repertorio universal y nacional, de la mano de figuras como Luisa Vehil, Esteban Serrador, Ana Lasalle, Blanca Podestá, Enrique Serrano, Fanny Navarro, Ángel Magaña, Luis Sandrini, Tita Merello y Osvaldo Miranda.

"La ciudad cumple 75 años de aquella iniciación profesional -explicó el empresario teatral-, consolidándose como el único balneario del mundo que tiene al teatro como una de sus atracciones para quienes la visitan. Darío Vittori, Guillermo Bredeston y Enrique Carreras fortalecieron con sus convocantes compañías aquella historia inicial, del mismo modo que el teatro marplatense local consolidó aspiraciones de madurez, a través de la creación de la Cooperativa y Escuela de Teatro ABC, de la mano de José María Oresanz. Nosotros cumplimos 47 temporadas consecutivas sin faltar ninguna Mar del Plata, con mi hijo Tomás y José Luis. Seguimos apostando gracias a los artistas que nos acompañan".

Al anunciar que "este verano se inaugura el Distrito Teatral Mar del Plata, con una cartelera específica que se va a desarrollar durante todo el año. Y volveremos a ofrecer precios amigables para los nueve elencos. Tomamos como base la inflación interanual de octubre que fue del 193 % y lo que pudimos acordar fue bajarle 60 puntos a la inflación para Mar del Plata y aplicamos un aumento sólo del 133 %. De este modo el valor de la entrada rondará los $ 28.000, para la más cara".

Los elencos

Las obras que llevarán los Rottemberg al verano marplatense son: Mamma Mía! con Florencia Peña que debutará este 6 de diciembre en el Teatro Mar del Plata; Quieto, la obra del off porteño con Miguel Ángel Rodriguez y Florencia Naftulewicz (también autora), desde el 3 de enero de 2025 en el Teatro Bristol; Tom, Dick y Harry en el Teatro América también desde el 3 de enero; desde el 26 de diciembre con su despedida de Brujas en el Atlas; La Jenny ¿dónde está Juan Carlos? en el Lido desde el 8 de enero; Dos Piratas y un Tesoro, con los hermanos Weinbaum de MDQ, regresan el 4 de enero al Neptuno; Tarico on the Rotemberg - Sean de Termos y Mabeles arranca el 2 de enero en el Neptuno (sala con cuatro elencos rotativos); El equilibrista con Mauricio Dayub irá al Neptuno desde el 5, y El Amateur desde el 6, también en el Neptuno.

"El verano pasado, con lo complejo que fue, Mar del Plata tuvo una caída de consumo en distintas actividades, menos en el teatro. Fue la única plaza que creció en espectadores. Eso quiere decir que la fórmula de acercarle al público con un mejor precio terminó siendo muy satisfactoria y es lo que nos hoy poder repetirla", finalizó Carlos ante el aplauso de todos los elencos presentes, que también apuestan a tener una temporada brillante.